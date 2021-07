PAC obligado a buscar 38 votos para mover plan antipetróleo

Reunión de jefes de fracción La reunión de este jueves de los jefes de fracción no logró consolidar un acuerdo sobre el futuro del plan antipetróleo en plenario. (Aarón Sequeira)

El Partido Acción Ciudadana (PAC) quedó obligado a buscar el apoyo necesario para darle viabilidad política al plan para prohibir la exploración y explotación petrolera y de gas natural en Costa Rica.

Aunque la fracción oficialista se manifestó de acuerdo con la propuesta del Partido Liberación Nacional (PLN), para devolver el proyecto del plenario a una comisión por un plazo fijo de 15 días, requiere 38 votos para hacerlo realidad.

La idea es que, de nuevo en comisión, al texto se le ajusten los temas que han incomodado a diversos partidos, como la potestad que se le concedería a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para entrar en el mercado de las energías alternativas y cargar la incursión a los consumidores.

No obstante, todavía no hay claridad sobre qué se cambiaría. El PLN tiene una posición confusa, pues oscila entre dejar a la Refinadora del todo fuera del proyecto, hasta darle nuevas funciones enfocadas en energías limpias.

Durante la reunión de jefes de fracción, realizada el mediodía de este jueves, la oficialista Laura Guido anunció la coincidencia con la propuesta liberacionista, pero también confirmó que el Poder Ejecutivo está dispuesto a congelar dos proyectos que están en agenda del plenario, con tal de que avance el plan antipetróleo.

Ante este anuncio, la subjefa de Restauración Nacional, Floria Segreda, reaccionó molesta porque uno de esos proyectos es precisamente de ella, para combatir el acoso cibernético a menores de edad.

La legisladora le pidió a Guido reconsiderar la postura, pero la oficialista le explicó que la posición gubernamental es que iniciativas como esa y “otras muy importantes” puedan votarse el próximo miércoles, día previsto para aprobar varias iniciativas que están listas para segundo debate.

Aunque el PLN fue la bancada proponente de la ruta para devolver Dalel expediente a la comisión dictaminadora, vía artículo 154 del Reglamento legislativo, con un plazo fijo, su vocera, María José Corrales, alegó que es al PAC al que le toca buscar los 38 votos necesarios para esa devolución.

Además, la verdiblanca calificó de intransigente al Poder Ejecutivo por la amenaza de desconvocatoria de otras iniciativas, como la de Floria Segreda, si no había un acuerdo claro sobre el plan relativo al petróleo.

“Estamos siendo testigos de la intransigencia del Ejecutivo, no pueden o no buscan la ruta de consenso y conversar con todas las fracciones”, dijo.

Acotó que la ministra de Presidencia, Geannina Dinarte, le confirmó que si los diputados no consiguen los 38 votos para definir la ruta, se suspende toda la agenda “y es responsabilidad nuestra”.

“Así no se construye, Laura (Guido). Liberación está en el mejor ánimo de construir. Se lo dije a todos los jefes. Estamos en ánimo de dar nuestros votos, pero si no hay consensos, así es la Asamblea, pero no es amenazando a los demás”, dijo.

Laura Guido insistió en que hay varias rutas, aparte de la devolución con plazo a comisión, pero requieren la sintonía de al menos 38 congresistas para tener luz verde.

Después de reconocer que Zapote tiene lista una desconvocatoria de agenda, el restauracionista Carlos Avendaño anunció que el PRN no votaría a favor el plan para declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación petrolera tal como está redactado hoy.

Además, el restauracionista dijo que su bancada no está de acuerdo en que se prohíba la posibilidad de explorar y explotar el mercado del gas natural en el país.

De igual forma se manifestó Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien criticó la posición oficialista y dijo que su bancada está en contra de la iniciativa, en particular con el asunto del gas natural.

El jefe socialcristiano añadió que valoran dar sus votos para la devolución, “siempre y cuando exista la posibilidad de introducir cambios al texto”, porque cree que si no, “no tendría sentido alargar un proyecto que igual no tendría mayores cambios”.

De no tener esa seguridad de poder cambiar la redacción del plan, votarían en contra.