“Hay 22 mociones firmadas por doña Laura Guido. Yo esperaría, no las he visto, que tengan el propósito de aportar a un proyecto que es urgente y necesario. Eso me recuerda lo que manifestaba el señor jefe de fracción del PAC sobre la necesidad de no entorpecer el avance de los proyectos”, enfatizó el alajuelense.