PAC debe pagar ¢100 millones por estafa en agosto y busca ‘grandes donantes’

El Partido Acción Ciudadana (PAC) debe pagar al Estado, el próximo 16 de agosto, un segundo abono de ¢100 millones correspondiente a la condena por haber estafado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el cobro de la deuda política del 2010. A menos de un mes para esa fecha, la agrupación busca donaciones de militantes para reunir el dinero.

La agrupación confía en cualquier donativo, pero espera cantidades mayores de los “grandes donantes”, grupo en el que están, por ejemplo, los expresidentes de la República, Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022), quien recién retomó su militancia.

Alvarado aportó una cifra superior a los ¢500.000, según el presidente del PAC, Fabián Solano.

En esa lista también figuran exdiputados y exjerarcas de los dos últimos gobiernos, aunque Solano no precisó la lista ni las cantidades; todos fueron llamados a hacer aportes.

Estas contribuciones podrán revisarse más adelante en los estados financieros que entregue al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El presidente de la agrupación prefirió no detallar el monto que tienen a la fecha, pero aseguró que confía en que pagarán el abono a tiempo y no tendrán que pedir una prórroga.

Solano agregó que la campaña de recaudación pasa por todos los militantes, y el PAC también apela a las pequeñas donaciones.

Indicó que los simpatizantes también organizan almuerzos u otras ventas para recaudar ese dinero. La agrupación, por sí misma, no puede realizar este tipo de eventos porque no están permitidos, explicó Solano.

El PAC debe cumplir un acuerdo de pago con la Procuraduría General de la República (PGR), abogado del Estado, para cancelar por partes la condena de ¢627 millones.

En el 2021, hace un año, el partido hizo un primer pago de ¢200 millones; ahora, le corresponde pagar estos ¢100 millones, el cual será el único pago durante este año.

Para el 2023, están pactados dos pagos: el primero el 6 de febrero y el segundo el 16 de agosto, por ¢53 millones y ¢137 millones, respectivamente. El último pago, también de ¢137 millones, está previsto para febrero del 2024.

El 5 de diciembre del 2016, el Tribunal Penal de San José condenó al PAC por cometer una estafa al cobrar al TSE el reembolso de servicios que, en realidad, fueron voluntarios o que no existieron.

La agrupación se sostiene por aportes de sus militantes, ya que en la campaña anterior no recibió aporte estatal al no alcanzar la cifra de votos mínimas y no haber obtenido ningún diputado.

Esa realidad se sumó a una deuda que tiene más de ¢669 millones con el Banco Lafise, compromiso que arrastra desde la elección de Luis Guillermo Solís.

Para este crédito, el PAC consiguió en junio anterior una restructuración de la deuda y un periodo de gracia para retomar los pagos hasta diciembre, dando un alivio a sus finanzas en estos meses.