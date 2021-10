Óscar López buscará su tercera vuelta al Congreso con doble nominación

Óscar López Arias este domingo en el Hotel Talamanca en San José durante la Asamblea Nacional con los delegados del partido. El político aparece junto a su intérprete Maxiot Mora. Fotografía: Cortesía.

Óscar Andrés López Arias, exdiputado y presidente del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) amarró este domingo una doble nominación como candidato a diputado y a presidente de la República de cara a las elecciones de febrero del 2022.

La nominación del político se dio durante la Asamblea Nacional con los delegados del partido en el Hotel Talamanca, en San José. López será acompañado en su fórmula por la exregidora de la Municipalidad de San Ramón, Isabel Ramírez, y Víctor López, como vicepresidentes.

López, quien fue indagado por aparente estafa en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el presunto delito de peculado, se declaró muy optimista para esta nueva justa y la opción de los indecisos.

“Nos hemos convertido en la expresión política que va a conquistar el corazón de los votantes indecisos. Nos basaremos en el cómo hacer las cosas y por eso vamos a encantar a los indecisos”, manifestó el exdiputado de 51 años, quien fue congresista por su partido entre los años 2006 a 2010 y luego del 2014 al 2018.

De convertirse en presidente o diputado, dijo, López promovería un acercamiento con los dirigentes sindicales del Magisterio Nacional para terminar con el “apagón educativo” en los ciclos de educación primaria y secundaria causado por huelgas de educadores y la pandemia de la covid-19.

“Creo tener una relación buena con los líderes gremiales en educación y los he conocido. Me he capacitado además como abogado y con una maestría en derechos humanos y siento tener la madurez para sentarme con esas dirigencias a rescatar a la juventud” lanzó.

Esta sería la tercera postulación presidencial de López, quien fue denunciado por el TSE junto a otros dos legisladores de su fracción por simular contratos de alquiler de autos por un monto de ¢200 millones.

El político declaró en un video la semana pasada que, sobre ese caso, la Sala Constitucional emitió una resolución condenatoria contra el Estado porque supuestamente en el proceso en su contra no se le dio oportunidad de defensa.

No obstante, en su intervención también confirma que sí irá a defenderse en un juicio programado para el 2023 donde, insiste, probará que no pudo haber intervenido en falsificaciones porque es no vidente.