“El 19 estuve en Diriamba (municipio ubicado al sur de Managua). En una casa de seguridad me curaron las heridas y luego, en esa misma fecha, nos fuimos en taxi a Rivas. En la noche nos llevan a la frontera y a las 4 a. m. del 20,cruzamos los 10 en parejas, por un “punto ciego”. Ahí mismo pedimos asilo en oficinas de Migración. Luego nos facilitaron una finca y me hicieron los exámenes de salud, donde me diagnosticaron infecciones de transmisión sexual”, contó la mujer.