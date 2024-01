OIJ y Fiscalía allanan la JPS por presunto pago irregular de dietas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Anticorrupción allanaron, la mañana de este miércoles, la sede de la Junta de Protección Social (JPS), en San José. El operativo tiene por objetivo recabar prueba documental sobre un presunto reconocimiento irregular de dietas.

La información fue confirmada por el OIJ y el Ministerio Público (MP). Las pesquisas se realizan desde las 8:30 a. m. en tres oficinas de la institución: la Secretaría de Actas, el Archivo Central y el departamento de Informática.

La investigación, que se tramita bajo el expediente 20-000116-0175-PE, se relaciona con una denuncia por el supuesto reconocimiento de dietas a varios comités corporativos y comisiones en las que, al parecer, participaron los miembros de la Junta Directiva.

Esto violaría lo dispuesto por la Contraloría General de la República (CGR) en órdenes comunicadas a la JPS sobre el tema.

Las autoridades judiciales procuran verificar si la Junta tomó acuerdos contrarios a lo dispuesto por la Contraloría, así como determinar la posible cuantía de los pagos y la afectación económica que, presuntamente, pudo presentarse a los fondos de la JPS.

Se decomisará evidencia documental, física y digital, que sea de interés para el caso. En este expediente, se investigan presuntos delitos de legislación o administración en provecho propio e influencia en contra de la Hacienda Pública.

María Gabriela Díaz, gerenta general de la JPS, afirmó que la entidad brinda al OIJ toda la colaboración necesaria para la investigación. No obstante, no brindaron declaraciones al respecto para no interferir en la investigación.

“Nos encontramos laborando con total normalidad, nuestros servicios siguen operando como de costumbre; se estarán realizando los sorteos respectivos, estamos en la mayor disposición de colaborar”, declaró Díaz.