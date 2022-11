Nombramiento de cuñado de diputado del Liberal Progresista bajo la lupa en Asamblea

La Asamblea Legislativa revisará la legalidad del nombramiento, como asesor legislativo, de un cuñado del diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLN).

La revisión obedece a que la ley contra el nepotismo prohíbe que familiares de un congresista, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, laboren en la misma fracción a la que este pertenece.

El cuñado de Campos es el asesor José Alberto Gatgens Céspedes, hermano de la persona que, hasta la fecha, aparece en el Registro Civil como cónyuge del diputado.

El cuñado del diputado Gilberto Campos fue nombrado asesor legislativo del Partido Liberal Progresista (PLP) en mayo de este año, justo cuando el PLP ingresó al Congreso.

Juan José Chotto, director de Recursos Humanos de la Asamblea, informó de que el miércoles pasado remitió una consulta a la Asesoría Legal sobre este caso.

Consultado por La Nación, Eli Feinzaig, jefe de fracción del PLP, afirmó que el diputado Campos recientemente se divorció de la hermana del asesor. “Es que esa relación (de cuñados) ya no existe, porque don Gilberto se divorció, pero no por la Ley de Nepotismo”, dijo.

El jefe del PLP apuntó que lo supo hace varias semanas porque Campos se lo comentó.

En setiembre pasado, el Directorio legislativo ordenó cesar el nombramiento de la hija del diputado Alexánder Barrantes Chacón, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien tenía el grado de asesora ad honórem.

Diputado tenía a su hija como asesora ad honórem

Recursos Humanos concluyó que el caso de Barrantes entraba en el rango de prohibición establecido en la legislativo contra el nepotismo.

“Yo no estaba al tanto de que ni siquiera los asesores ad honórem podían ser familiares”, alegó Feinzaig.

El legislador Gilberto Campos explicó que ya hay una sentencia sobre su divorcio, pero aún no se ejecuta y por eso no aparece registrada en el Registro Civil. También, alegó que él no contrató ni decidió dónde trabajaría Gatgens Céspedes.

José Alberto Gatgens entró en mayo como jefe de despacho de la subjefa del PLP, Kattia Cambronero, subjefa de fracción del PLP.

No obstante, según Cambronero, él no labora para su despacho desde hace algún tiempo, sino que ahora es asesor para toda la fracción.

La subjefa del PLP agregó que, cuando empezó sus labores, se informó a la administración de la relación de afinidad entre el diputado Campos y el asesor Gatgens, quien además es vicepresidente del partido.

“Yo no tenía claridad sobre eso (la prohibición de la Ley de Nepotismo), pero además en Recursos Humanos está consignado que él puso la relación.

“Entonces, en ese sentido tampoco hubo ninguna advertencia de la administración, pero eso básicamente es lo que podría comentar sobre eso. Efectivamente, había un conocimiento de parte de la administración y no tuvimos comunicación respecto de la prohibición”, apuntó Cambronero.

La Ley contra el Nepotismo en la Asamblea impide, en su artículo 49, párrafo segundo, que “el personal de confianza esté ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta el segundo grado inclusive, con cualquiera de los diputados de la fracción política por la cual fue contratado”.

Son familiares en primer grado los padres e hijos (por consanguinidad), suegros, yerno y nuera (por afinidad). Luego, son familiares en segundo grado abuelos y nietos (por consanguinidad), hermanos (por relación colateral) y cuñados (por afinidad).

Esta prohibición fue aprobada por la Asamblea en enero del 2018 por los nombramientos hechos por el exdiputado Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, quien tuvo como asesoras a su hermana y a su esposa.

¿Qué diputados aprobaron la ley que les prohíbe nombrar a sus familiares en el Congreso?