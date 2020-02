Al día siguiente de la comparecencia de Ottón Solís, consultado por Diario Extra, William Salom Salom había dicho: “Esto me lleva hasta pensar que le han falsificado la firma para cobrar eso, usted sabe cómo son las cosas entre los políticos, me parece de muy mal gusto y una falta de respeto que hayan puesto a un hijo mío en esta carajada. Pero eso no es real y queremos saber quién cobró esos ¢50 millones”.