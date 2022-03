‘No tiene nada que ver como candidato, no lo ocultamos’, alega Figueres sobre viaje a Dominicana

José María Figueres, candidato del PLN, alegó que el viaje que efectuó a República Dominicana en un avión privado, entre el domingo y el martes, no lo hizo en calidad de candidato y que tampoco lo ocultó al público, pese a que este medio solicitó la agenda del aspirante el día lunes y su equipo de campaña no informó de la salida del país.

Así respondió consultas de La Nación en conferencia de prensa, luego de decir que el avión fue una donación del empresario Alberto Esquivel Volio, exministro de Agricultura. Él viajó a Dominicana para reunirse con empresarios y con altos funcionarios del Gobierno del país caribeño, incluido el presidente Luis Abinader.

Estas son algunas consultas respondió el verdiblanco:

- ¿Fue usted quien le pidió la contribución a don Alberto Esquivel?

- Yo le pedí a Alberto porque, entre otras actividades, siempre ha tenido aviones y, por lo tanto, lo llamé para pedirle que si nos podía ayudar como una contribución en especie que me permitiera viajar con la agilidad que lo hicimos para solo estar ausente de la campaña un día.

- ¿Quién gestionó esas reuniones?

- Sí, yo lo gestioné porque conozco a estas personas, somos amigos, porque hemos estado en otras ocasiones juntos. El presidente Abinader salía hoy a Chile al traspaso de poderes, por lo tanto la oportunidad era la de reunirnos ayer.

- ¿A quién le contrata el vuelo don Alberto, a qué empresa, es de matrícula costarricense?

- Es una matrícula de un avión “N”, me parece que es la matrícula de un avión norteamericano. Don Alberto entiendo que es dueño o codueño de ese avión o que, en todo caso, él lo contrató, no conozco los detalles de cómo él lo contrató, pero es él que hace la donación en especie.

- ¿Sus gastos allá quién los pagó?

- Este servidor. Ninguno está imputado a la campaña.

- Usted dice que no fue un viaje de candidato, sino en miras a ser gobierno, eso lo hace un evento de un candidato, ¿por qué insiste en desvincularlo?

- No trato de desvincularla, yo considero que lo que han sido actividades de la campaña han sido las reuniones de proselitismo, las reuniones de estrategias internas y todas las demás reuniones con la sociedad costarricense. Este viaje es más de un mandatario que va a ser, pero que antes de llegar a ser gobierno ya se está preocupando por las cosas que nos van a tocar.

- ¿Entonces fue en calidad de candidato?

- Fui en calidad de José María Figueres, preocupado por lo que nos va a tocar al ser gobierno. No tiene nada que ver con una actividad de proselitismo político, no tiene nada que ver en un viaje como candidato; en República Dominicana me recibieron como expresidente y como persona que conocen como un líder global y como un amigo que hemos estado en otras reuniones y me parece que es una parte de mis responsabilidades. La campaña política, en una condición como la que tiene Costa Rica y como la que vive el mundo, no puede ser solamente para estar en las actividades de proselitismo puro y duro. Yo pienso que tiene que haber un tiempo que se dedique a establecer las alianzas…

- Ha defendido la institucionalidad en esta campaña, ¿cómo valora que un candidato presidencial vaya casi representando los intereses de un país que no gobierna?

- No fui representante los intereses de un país del cual todavía no soy presidente, fui porque me interesa muchísimo, como candidato y como presidente que pienso voy a ser, avanzar en una agenda de coordinación internacional sobre temas que son absolutamente extraordinarios.

- ¿Fue prudente salir a una reunión de este tipo y prácticamente ocultarlo a los electores? ¿Le beneficia a la credibilidad de su imagen?

- En primer lugar, nunca lo ocultamos.

- Ayer consultamos dónde estaba usted y nunca nos informaron que estaba en República Dominicana.

- No lo ocultamos, cumplimos con todos los requisitos en Migración y Aduanas, y los planes de vuelo. Yo más bien pienso que esto es en el contrario sensu de lo que usted indica, francamente si lo puedo decir, me parece muy loable que se saque un día entero de lo que sería actividades de proselitismo, queriendo adquirir votos, para una serie de reuniones que tienen que ver con el futuro del país. Yo lo considero como parte de mi responsabilidad.