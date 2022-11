‘No me voy a meter en dimes y diretes’, dice Rodrigo Chaves sobre denuncia de Sofía Guillén

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo hoy, durante una gira en Guanacaste, que él no va a meterse “en dimes y diretes”, en relación con la denuncia que hizo la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, el miércoles en el plenario.

La legisladora denunció que el diputado de gobierno, Alexánder Barrantes, le ofreció cargos y embajadas a cambio de que ella vote a favor del endeudamiento internacional por $6.000 millones, en eurobonos, solicitado por el Poder Ejecutivo

“Yo no me debería meter en eso, pero la verdad es que el artículo 140 de la Constitución Política dice que las decisiones sobre embajadas y relaciones exteriores le corresponden única y exclusivamente al Presidente de la República y al canciller”, dijo Chaves.

El mandatario agregó que él no sabe “quién andaba prometiendo o quién quiso que le prometieran” y, de seguido, enfatizó que el único que puede hablar de embajadas son él y el canciller, Arnoldo André. “Así de fácil”, apuntó.

Sofía Guillén denuncia que diputado de Gobierno le ofreció embajada por voto para eurobonos

A su vez, aseguró que los únicos autorizados para entablar negociaciones con diputados de oposición son la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros; y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. “Y hasta yo, eventualmente”, puntualizó.

Chaves también dijo: “Si yo vuelvo a ver a alguien es porque le estoy haciendo ojitos para que apruebe los eurobonos y, si la gente va al Estadio Nacional a despedir a la Selección, ¡Eurobonos!”.

Alegó que nadie le ha dado una sola razón técnica de “por qué debemos desperdiciar miles de millones al año en intereses simplemente porque no mejoramos la calificación de nuestra deuda”.

“Yo no tengo que explicar por qué el país desperdicia ¢60.000 millones, ¢70.000 millones u ¢80.000 millones en intereses al año porque los eurobonos no sean $6.000 millones. Que lo expliquen los que no lo quieren”, dijo Chaves.

El mandatario concluyó diciendo que no se referirá a la denuncia de la legisladora frenteamplista, sino que lo hará “por el fondo del asunto y no las acusaciones”.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante su gira presidencial a Guanacaste, fue consultado sobre la denuncia de Sofía Guillén. Foto: (Presidencia)

¿Qué denunció Sofía Guillén? Copiado!

El miércoles, poco antes del cierre de la sesión del plenario legislativo, la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, denunció públicamente que el diputado Alexánder Barrantes, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), le ofreció cargos o embajadas a cambio de su voto para el proyecto de ley sobre eurobonos.

“Es necesario que usted, señor presidente (Rodrigo Arias), y las demás fracciones conozcan de esto. Al inicio de la sesión, el diputado Alexánder (Barrantes) del PPSD, en ese sillón de ahí, me ha ofrecido cargos y me ha ofrecido embajadas a cambio de aprobar eurobonos”, declaró.

Guillén enfatizó que ella tenía el deber ético de denunciarlo, porque ese ofrecimiento la dejó en shock y además la ofendió. “Con el Frente Amplio las cosas no se hacen así y es ofensivo”, dijo.

Diputada del FA denuncia ofrecimiento de 'cargos y embajadas' a cambio de apoyo a eurobonos La congresista Sofía Guillén afirmó que el diputado oficialista, Alexánder Barrantes, le hizo ofrecimientos a cambio de su apoyo a la propuesta del Gobierno.

Ante lo denunciado, Barrantes también tomó el micrófono y aseguró sentirse sumamente ofendido. “Sí estamos en un proceso de negociación y sí es cierto que me acerqué para pedirle apoyo”, dijo.

El oficialista alegó que las propuestas del FA sobre Hacienda Digital, los escáneres y la evasión y elusión fiscal “son interesantes”.

“Sí le he dicho a ella que estamos dispuestos a negociar como se negocia en cualquier ámbito de la vida económica y política de este país. Llegamos como legisladores a centrarnos, a trabajar por un país y no escribir nuestros pensamientos en piedra”, aseveró Barrantes.