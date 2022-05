“Era en las noches cuando mi mamá trabajaba. La mayoría del tiempo mis primas no estaban; se iban para donde un familiar. Él me decía que no le dijera nada a mi mamá porque eso podría hacer que se enojara. Me decía que fuera al cuarto donde dormía él con mi mamá. Ya ahí me quitaba la ropa, me tocaba la vagina y hacía que le tocará el pene a él. El me tocaba la vagina con la mano de él, no recuerdo, él me agarraba mi mano y hacía que yo le agarrará el pene de él con mi mano, él se quitaba el pantalón y el boxer”, contó la afectada.