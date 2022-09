‘Nadie ha manifestado tener una aspiración presidencial’, responde Figueres a llamado de que renuncie a eventual candidatura

“Que yo sepa nadie ha manifestado tener una aspiración presidencial. Yo ciertamente no lo he manifestado, este no es el tiempo para eso, eso es una cosa de cuatro años plazo. Lo que ahora importa es buscar la mejor manera de que Liberación le ayude al país, que pasa por una coyuntura muy difícil y muy complicada”.

Así respondió el expresidente José María Figueres, a la insistencia de un grupo de militantes del Partido Liberación Nacional (PLN) de que expresidentes y excandidatos presidenciales liberacionistas renuncien a cualquier pretensión electoral.

El exmandatario no cree que renunciar desde ahora a cualquier aspiración presidencial para el futuro, envíe señales de cambios a lo interno del PLN.

“No, no lo es. Es muy natural en un partido grande escuchar diferentes vertientes, como lo es en Liberación Nacional, donde hay personas que tienen diferentes opiniones con respecto a lo que se debe hacer en un partido”, agregó.

Nota en desarrollo...