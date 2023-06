Ministro niega que Rodrigo Chaves haya usado información privada de diputada

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, negó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, haya usado información privada de la diputada Montserrat Ruiz, en una conferencia efectuada el miércoles en Casa Presidencial.

Rodríguez reaccionó de esa manera a la moción aprobada el jueves por 41 legisladores de cinco partidos, quienes llamaron al mandatario a no fomentar la violencia de género y respetar la investidura de los congresistas.

Las diputadas que impulsaron la moción argumentaron que Chaves habló sobre la vida privada de la legisladora liberacionista Montserrat Ruiz, lo cual consideraron inaceptable.

Al respecto, el ministro dijo: “Somos absolutamente respetuosos. Sin embargo, es fundamental aclarar que el presidente de la República no utilizó información privada como trataron de narrar las diputaciones”.

LEA MÁS: 41 diputados piden respeto a Rodrigo Chaves por comentario sobre legisladora

Jorge Rodríguez argumentó que “ha sido público, notorio y contundente que doña Montserrat (Ruiz) y don Alex (Cuadra) han hecho pública su relación, tanto en los medios de circulación nacional como en las redes sociales”.

Alex Cuadra fue nombrado por el gobierno de Chaves como director del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC) del Ministerio de Cultura.

La ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, lo destituyó el jueves 11 de mayo junto a otros tres directores, por correo electrónico.

LEA MÁS: Remezón en Ministerio de Cultura: Jerarca destituye a cuatro directores por correo electrónico

El miércoles pasado, el presidente de la República se refirió al hecho de que, luego de ser destituido, Cuadra declaró a La Nación que existía una comunicación “casi que agresiva” por parte de la ministra.

El exdirector dijo que la jerarca usaba frases como “vuélvame a ver a los ojos”, o “ya ustedes saben qué puede pasar si esto no pasa”.

Chaves, entonces, alegó que “pocos días después, la pareja de don Alex Cuadra, que es la diputada Montserrat Ruiz, agarra y hace uno de los actos de violencia política peores que hemos visto, diciéndole a la señora Pilar Cisneros Gallo, doña Pilar… ‘usted no me mira a los ojos’, casi de forma visceral, pero yo no quiero remedar porque es verdaderamente desagradable. ‘usted míreme la cara como la miro yo a usted’”.

Agregó que “la pareja va y denuncia que le dijeron que lo vieran a los ojos y la otra señora (la diputada) le grita, pero desaforadamente”.

Las diputadas argumentaron que la vida privada de una mujer es privada y no aceptan que el Poder Ejecutivo se refiera a este aspecto, pues lo consideran un acto de violencia de género.

Así lo dijeron legisladoras de los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR), Frente Amplio (FA) e, incluso, de la agrupación de gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD).

Sobre estos señalamientos el ministro manifestó: “Todos absolutamente todos merecemos respeto, desde el control político en el plenario hasta foros internacionales, donde tampoco es válido decir mentiras”.

Agregó que la obligación de respeto recae también sobre alcaldes, ministros y diputados.

“La responsabilidad política y de ejemplo a la ciudadanía la tenemos todos los actores políticos. Ojalá que la calidad del debate público mejore consistentemente a partir de ahora con la disposición y el compromiso de todos. No solo cuando conviene con fines políticos”, agregó Jorge Rodríguez.

LEA MÁS: ‘Vuélvame a ver a los ojos’: Exdirector describe trato intimidatorio de ministra de Cultura