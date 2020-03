Por su parte, Prendas dijo: "Yo creo que el ministro tiene la posibilidad y el conecte para poder tener acceso a esa información, al venir del OIJ precisamente, y no necesitaba una tercerización en la búsqueda para poder tener información sensible. Yo creo que Fuerza Pública tiene la posibilidad de tener esos datos y no necesitaba que el presidente les ayudara".