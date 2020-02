"El sueño, la visión, es que algún día, no muy lejano, el Gobierno de Costa Rica, la autoridad hacendaria de este país, le manda a cada uno de los costarricenses una notificación electrónica que diga: esa es su declaración de renta, ¿está de acuerdo o no? Si está de acuerdo haga clic en el botón, si no está de acuerdo haga clic y díganos por qué.