-Ahora, políticamente ustedes estarían dispuestos a exponer cuando las cosas lleguen a un punto de no retorno. Por ejemplo, que ustedes plenteen el recorte y les digan ‘pero no me toque asociaciones de desarrollo, no me toque municipalidades, no me toque universidades'. ¿Cómo ustedes harían para llegar la atención y decir, bueno, entonces qué toco?