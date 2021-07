Miguel Carabaguíaz y Rodolfo Hernández se unen a partido del expresidente Calderón

El excandidato presidencial del PUSC, Rodolfo Hernández, y el expresidente del Incofer, Miguel Carabaguíaz, se unieron a la nueva agrupación política impulsada por el exmandatario Rafael Ángel Calderón (1990-1994).

Miguel Carabaguíaz, antes del PUSC, presidió el Incofer en los gobiernos de Abel Pacheco, Óscar Arias y Laura Chinchilla. | ARCHIVO (Abelardo Fonseca)

Ellos dejaron las tiendas de la Unidad Social Cristiana (PUSC) para incorporarse al Partido Republicano Social Cristiano.

Los dos “exmariachis” hacen giras para buscar adeptos y son oradores en las reuniones.

Ambos aseguraron que su participación con el nuevo grupo socialcristiano es para “aportar algo al país”, pero reconocen que no descartan aspirar en el 2018 a la Presidencia de la República.

“No estoy pensando en candidaturas, no es mi prioridad, sería prematuro. Sin embargo, no soy clarividente, no sé cuál oportunidad me deparará la vida y el tiempo”, dijo Hernández, exdirector del Hospital Nacional de Niños.

Por su parte, Carabaguíaz manifestó tener la capacidad y el conocimiento para asumir el Ejecutivo: “No lo puedo descartar, tengo la aspiración de poder ayudar al país. Dónde lo haré, lo veremos más adelante”, dijo quien fue jerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en los gobiernos de Abel Pacheco, Óscar Arias y Laura Chinchilla.

El Republicano Social Cristiano está inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a escala cantonal, en Alajuela, pero su dirigencia, encabezada por Dragos Dolanescu, gestiona su conformación a escala nacional.

Según Dolanescu, la idea es tener candidatos a alcalde en los 81 cantones para las elecciones municipales del 2016.

De momento, la agrupación hace asambleas en las siete provincias para designar delegados, ya que requiere una estructura nacional. En ese proceso participan, entre otros, el exministro de Educación, Marvin Herrera, y el exdiputado por el Movimiento Libertario, Carlos Góngora.