"El libro se queda al margen, no toma posición y no es claro con respecto a lo que establece el programa. Realmente, no promueve lo que es la eliminación de los patrones culturales con respecto al tema en particular, entonces, no vamos a lograr una incidencia importante en los procesos de formación del estudiante y que logremos ese perfil de salida que establece el programa de estudios, para que al final, el estudiante comprenda las desigualdades de género como construcciones sociales y, por lo tanto, puedan ser modificadas.