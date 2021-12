María José Corrales, jefa del PLN, denuncia que las demás fracciones no se interesan en reuniones con FMI

María José Corrales, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció que las demás bancadas de la Asamblea Legislativa no se interesan en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que se conversa sobre los proyectos que forman parte del acuerdo de ajuste fiscal.

Corrales alegó que a su fracción, la de mayor tamaño en el Congreso, se le achaca el escaso avance de la agenda, pero el gobierno de Carlos Alvarado no logra alcanzar consensos con los demás partidos.

Según la vocera del PLN, en los últimos meses los jefes de fracción han sido citados en dos ocasiones para reunirse con los representantes del FMI y solo en un ocasión la acompañó Laura Guido, cabeza de la fracción del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC); de las demás fracciones no hubo representación alguna.

“Consulte a otras fracciones por qué no asisten a la reuniones con el FMI, por qué no asistieron a la convocatoria con Rodrigo Cubero (presidente del BCCR) en el Banco Central. Dicen que no están con esta agenda, ¿por qué recaer solo sobre una fracción?”, dijo la diputada.

“No es posible que no haya una negociación directa con las demás fracciones legislativas, no pensando en una foto o en una pose; hemos actuado con responsabilidad, lo que me parece es que también hay que evidenciar las falencias por parte de comunicación, de transparencia, de acción por parte de un Poder Ejecutivo que no busca la manera de generar esos consensos políticos.

“No es de recibo que el Gobierno se lave las manos y buscar la responsabilidad hacia nosotros”, continuó Corrales.

Ausentes

Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo recordar que, hace un mes, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) los convocó a una reunión, pero no pudo asistir y optó por buscar un encuentro con el FMI y Lineth Saborío, la candidata presidencial del PUSC, el cual se produjo días después.

[ Diputado del PUSC dice que ni siquiera conoce el nombre del vicepresidente de Lineth Saborío ]

Tampoco asistió a la reunión con el FMI el jefe de fracción y candidato presidencial de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, quien confirmó que no pudo acudir a ese encuentro por compromisos de su agenda.

El jefe del bloque fabricista, Jonathan Prendas, negó haber sido invitado a una reunión de ese tipo, aunque señaló que “desde hace tres años” se han estado reuniendo con los organismos multilaterales, incluido el Fondo Monetario.

Consultados sobre su respaldo a la agenda, los tres coinciden en no respaldar los proyectos que toquen impuestos, como el plan de eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar de los empleados públicos, renta global, impuesto a casas de lujo o tributo a la lotería.

De la agenda, el expediente más avanzado es el proyecto de empleo público que cuenta con el apoyo del PLN, el PAC, Restauración Nacional y el bloque fabricista. De la Unidad, el jefe de fracción, indicó que posiblemente sí lo votará a favor, aunque también respaldará una nueva consulta ante la Sala Constitucional.

Esta semana, el candidato presidencial del PLN, José María Figueres, confirmó su respaldo al acuerdo de ajuste fiscal con el FMI y ofreció tres medidas para agilizar su trámite. Así lo hizo luego de que, el martes, sostuvo que volvería a negociar el acuerdo, en caso de ganar las elecciones.

[ José María Figueres respalda acuerdo con FMI y ofrece tres acciones para consolidarlo ]