Marcel Soler, alcalde de Montes de Oca, se separa del PAC

Marcel Soler reaccionó luego de que los diputados le impidieron postularse por tercer periodo consecutivo para la alcaldía de Montes de Oca. (Jose Diaz)

El alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler, anunció su separación del Partido Acción Ciudadana (PAC) después de que los diputados, con los votos del PAC, prohibieron a los 46 gobernantes municipales que fueron reelectos en el 2020 optar por un nuevo periodo en los comicios del 2024.

Una vez que la ley impulsada por los diputados entre en vigencia, Soler no podrá aspirar a un tercer periodo porque, en el 2020, él logró reelegirse en el cargo como candidato de la coalición Gente de Montes de Oca, una unión entre el PAC y el Frente Amplio.

Después de la aprobación en primer debate de la reforma para limitar la reelección de alcaldes, el 23 de diciembre, el alcalde de Montes de Oca puso el siguiente mensaje en un chat interno de la agrupación política de gobierno:

“A partir de este momento, me separo del partido y de sus actividades para definir mi permanencia. Las posiciones y decisiones tomadas son el resultado del desprecio sistemático que he sufrido y he visto hacia lo local desde la cúpula del PAC y su último gobierno, sumado al oportunismo cosmético electoral, como cortina de humo (en) lugar de tocar los asuntos estructurales que realmente subyacen y provocan la corrupción”.

Fabián Solano, presidente del PAC, confirmó que Soler circuló un mensaje, vía Whatsapp, en el que anunció su decisión de separarse de la agrupación para tomar un periodo de análisis. Sin embargo, dijo que el alcalde no ha hecho llegar oficialmente una renuncia ni queja al Comité Ejecutivo ni Político del PAC.

“Para serle franco, conozco un mensaje de texto de Whatsapp de una separación temporal del partido para analizar. No conozco el pensamiento de don Marcel, no he conversado con él, no me lo externó personalmente.

“Yo sí sé que este comentario se da al día siguiente de que la Asamblea Legislativa presentó una moción del proyecto de ley que limita la reelección de los alcaldes; tengo entendido que don Marcel esto no lo tomó con buenos ojos”, señaló Solano.

Aspiraciones personales no deben definir línea del partido

“Tenemos altísima estima a don Marcel y estamos muy orgullosos de su papel, pero las posiciones personales o aspiraciones personales no deben definir la línea de acción política del partido. Las aspiraciones personales son auténticas y válidas, pero el partido como colectivo es una suma de pensamientos y personas; no son la definición de aspiraciones personales o individuales”, agregó el presidente del PAC.

La Nación intentó contactar al alcalde a su teléfono celular, pero no respondió a los mensajes y llamadas, este miércoles.

Soler es alcalde de Montes de Oca por segundo periodo consecutivo. En el 2016, llegó a la alcaldía con Gente de Montes de Oca y se reeligió en el 2020 bajo la misma coalición.

[ Diputados prohíben a 46 alcaldes reelegirse en el 2024 ]

En julio de este año, el gobernante local anunció su respaldo al entonces precandidato del PAC, Welmer Ramos, quien ganó la convención interna de la agrupación, por lo que estuvo involucrado en su campaña.

El pasado 23 de diciembre, los diputados aprobaron una moción presentada por el diputado del PAC, Víctor Morales, para prohibir a los 46 alcaldes que fueron reelectos en el 2020 optar por un nuevo periodo en las elecciones municipales del 2024. El ajuste fue introducido dentro del proyecto de ley que eliminaría la reelección indefinida de alcaldes para que los jerarcas municipales puedan optar por una única reelección consecutiva.

La propuesta tiene el visto bueno del PAC y del Comité Ejecutivo, según Solano. “Nosotros como partido hemos venido hablando de la necesidad de limitar la reelección de personas que ocupan las alcaldías para que se oxigenen los procesos democráticos y en la coyuntura actual, por el caso Diamante, para que personas no puedan postular de nuevo sus nombres después de estos eventos”, explicó el presidente del PAC.