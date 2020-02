El exfiscal respondió, según la transcripción: “Lo que me han dicho a mí y funcionarios judiciales, es que ha habido un vínculo estrecho ahí, funcional, no personal, no en el ámbito de la intimidad, funcional con Paul Rueda, Nancy Hernández, Fernando Cruz, que más o menos ese era el grupo que se manejaba; sobre todo Paul Rueda, eso es lo que me han dicho. Verdad”.