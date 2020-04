“En estos momentos, me es imposible referirme al tema en concreto vista la solicitud contenida en la resolución R-DC-32-2020 y dirigida a la División Jurídica de apertura de un procedimiento, no de investigación, en contra del expresidente Luis Guillermo Solís sobre las condiciones en las cuales emitió el Presupuesto Ordinario de la República 2018, sobre servicio de la deuda, el pago de amortizaciones sin contenido presupuestario, la emisión del Decreto Ejecutivo No. 40.995-H sobre el servicio de la deuda y omitir presentar un presupuesto extraordinario para el año 2018”, respondió la jerarca por medio de un correo electrónico enviado por la oficina de prensa de la CGR.