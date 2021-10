Lineth Saborío evita tomar posiciones sobre empleo público y agenda del FMI

Lineth Saborío y su fórmula, Franco Arturo Pacheco y Gabriela de San Román, inscribieron este jueves sus candidaturas ante el TSE. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Lineth Saborío, candidata presidencial de la Unidad Social Cristiana (PUSC), evitó definir posiciones sobre el plan de empleo público y las reformas de impuestos de la agenda fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Saborío rehusó responder con claridad si apoya las iniciativas, si las rechaza o si ha coordinado posturas con la bancada del PUSC. Las declaraciones las ofreció luego de inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

-¿Cuál es su visión sobre el proyecto de empleo público? ¿Usted apoya esta iniciativa? ¿Cómo coordina con los diputados de su partido? Entiendo que hace un par de semanas hubo reunión con la fracción en la Asamblea Legislativa y don Franco Pacheco (candidato a la vicepresidencia) les había pedido que aprobaran el proyecto. Les dijo que no era el deseado, pero que sí era importante para el país y entiendo, usted me confirma, que don Pablo Abarca (jefe de bancada) no se mostró muy a favor con la iniciativa.

-Sobre diferentes posiciones, esa es la cosa más normal en algunos de los temas o proyectos de ley. En el caso de empleo público, lamento que una posibilidad que tuvimos en un momento determinado, de tener un buen proyecto de ley que regulara la relación laboral existente, en realidad en principio por todo el Estado y ahora se queda únicamente para el Poder Ejecutivo, yo lo que lamento es que no se haya dado el diálogo político suficiente y muy necesario para llegar a acuerdos y avanzar de una mejor manera. Bueno, esa es mi posición.

-¿Qué es avanzar de una mejor manera? Porque la ley aplica para todo el Estado y permite a las instituciones autónomas aplicarla con su propia autonomía, valga la redundancia. Lo que se limitó fue la rectoría de Mideplán, pero la Corte la aplicará según sus principios, la Caja, las universidades la aplicarán y la Asamblea Legislativa en su momento lo tendrá que aplicar. ¿Qué es lo que usted lamenta que no se pudo mejorar?

-Me parece que el proyecto un punto medular que tenía era lograr una mayor eficiencia, efectividad laboral. Me parece que un tema también importante era ampliar el sistema de evaluación, me parece que eso es un tema importante. Y bueno, algunos otros que desde mi criterio considero que pudieron haberse logrado de una mejor forma. Y como usted mismo lo indica, la posición que se tiene, que no es una posición que logre unir a todas las fracciones, quizás con un buen diálogo político se hubiera logrado. Eso es a lo que me refiero. Es un criterio muy personal.

-¿Usted apoya el proyecto? ¿Que se apruebe el proyecto? ¿Qué le pide a la fracción?

-Yo soy muy respetuosa del criterio que tiene la fracción en este y en cualquier otro tema.

-¿Usted apoya este proyecto de empleo público a como está?

-Mire, yo siento que hay muchos temas que se pudieron mejorar. Por ejemplo, el Ministerio de Planificación. Me parece que es un ministerio que tiene un espacio muy importante, no solamente en evaluación, en planificación como tal y política económica, en un momento donde el país si algo necesita es tener prioridades, tener estrategias muy claras. Resulta que sentir que una parte importante del Ministerio puede eventualmente tener que dirigirse a atender el tema de empleo público, me parece que no es lo que corresponde, en mi criterio personal.

-¿Y quién debe ser el rector en el Poder Ejecutivo?

-Me parece que el Ministerio de Planificación tiene muy clara la naturaleza que le corresponde y creo que para eso se puede, perfectamente, se pudo pensar en fortalecer el órgano que ha venido funcionando en ese espacio.

-¿El Servicio Civil?

-Exacto.

-¿No apoya el proyecto se puede decir? ¿O lo apoya a medias?

Ya le indiqué cuál es mi posición y cuáles son los puntos.

-¿Lo apoya? ¿Que se apruebe o no, según su visión de candidata?

Iniciamos con la pregunta que correspondía de si me parecía el proyecto. Le indiqué realmente los puntos en los que no coincido y me parece, por lo demás, que es un tema de aprobación de la Asamblea Legislativa. Yo sigo lamentando que no haya sido un proyecto con un mayor impacto positivo para la gestión y para la relación.

-¿Le pediría a sus diputados que lo aprueben?

-Como le repito, el criterio que cada uno de ellos tiene sobre el proyecto y que cada uno ha dado su justificación, lo miro con mucho respeto.

-Con respecto al resto de la agenda del Fondo Monetario, ¿cuál es su propuesta para que el país cumpla de aquí a noviembre con el plazo de aprobación de cuatro o cinco proyectos del paquete de impuestos?

-Como lo señalábamos en la otra ocasión, cada uno de esos proyectos se va a ventilar en la Asamblea Legislativa. Lógicamente, lo van a hacer de manera individual. Cada proyecto va a tener su propia discusión y sus tiempos de avance. Para algunas personas, efectivamente, es difícil que en esta legislatura se logren aprobar todos los proyectos de ley.

-No me queda claro. ¿Qué debe hacer el país con estas iniciativas? ¿Se deben aprobar? Se entiende que hay un trámite legislativo normal, lleva su tiempo, pero usted como eventual gobernante, ¿está de acuerdo con estos proyectos? ¿Se deberían aprobar cuanto antes, al menos uno, dos o tres antes de que termine el año? ¿Cuál es su planteamiento?

Mi planteamiento es que los proyectos de ley tiene un proceso y ese proceso es el que se está siguiendo en la Asamblea Legislativa. Algunos de ellos tienen, inclusive, mociones presentadas. Algunos se encuentran aún dentro de comisión, por lo tanto…

-Está estancada la discusión.

Yo no dije eso.

-Está estancada la discusión. ¿Usted está de acuerdo que la discusión esté pausada? A algunos proyectos les están aplicando la guillotina.

Yo lo que siento es que estos proyectos se han visto afectados por un problema de ausencia o de insuficiente diálogo político. Y que por esa razón se hace necesario que estos avancen dentro de los canales correspondientes. Cada uno tiene su propio tiempo. Es un tema en el cual la Asamblea Legislativa es la que lo va marcando y no tengo nada más que agregar.

-¿Usted aprueba que se elimine la exoneración del impuesto de renta al salario escolar como está planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

-Vamos a ver el proyecto cuando ya concluya con estas fases de cambios que van teniendo dentro de la Asamblea Legislativa.

-Pero no ha avanzado la discusión, es lo que yo le decía.

Bueno, ese es un tema de Asamblea Legislativa.

--Por otra parte, la Contraloría impulsa un proyecto para centralizar las cuentas del Estado en el Banco Central. Se propone toda una dinámica que ahorraría aproximadamente un 1% del PIB en el manejo de la liquidez ¿Usted impulsaría este proyecto? ¿Qué le pide a sus diputados?

Es un tema que lo tenemos en discusión. Lo vimos precisamente hace un par de días en una reunión con parte del equipo económico. Vamos a observar esta posición que ha tenido la señora contralora, como otros criterios contralores que se han emitido sobre temas que nos parecen fundamentales también.