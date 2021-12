Lineth Saborío afirma que empleo público debe aprobarse para mostrar que ‘vamos en la dirección correcta’

Lineth Saborío, candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), declaró este jueves que el plan de empleo público debe aprobarse para enviar un mensaje positivo a nivel internacional, de que el país va “en la dirección correcta”.

Así reaccionó la aspirante socialcristiana luego de que, el jueves, cinco diputados del PUSC enviaron una consulta a la Sala IV en la que solicitan declarar inconstitucional la votación del proyecto, bajo el argumento esgrimido por el candidato del Frente Amplio (FA), José María Villalta, de que no se puede aprobar en periodo electoral porque el TSE lo objetó.

Lineth Saborío afirmó que ella coordina con los legisladores de la Unidad, pero que esta consulta a la Sala IV en específico no fue coordinada.

“Mi posición es que estoy de acuerdo en que el proyecto debe continuar su curso, debe aprobarse, y debe enviarse un mensaje positivo a nivel internacional de que estamos avanzando en la dirección correcta”, aseveró la política socialcristiana.

Al consultársele sobre la posición de la mayoría de los diputados de su fracción, respondió: “Es una decisión de los señores diputados, yo no tengo nada más que agregar, no he conversado con ellos todavía”.

“La consulta de ellos, obviamente de los señores diputados, está dentro del procedimiento; lo que yo le indico es que sigo sintiendo es que este proyecto debe aprobarse, que debe continuar su curso.

“No me voy a referir a temas que son propios de la Asamblea Legislativa”, agregó cuando se le consultó si considera válido el argumento usado por los socialcristianos.

“Esos son temas que son potestad de la Asamblea Legislativa, son potestad de los señores diputados; don Franco Arturo (Pacheco, candidato a vicepresidente) ha estado conversando con ellos.

“No tienen que consultarnos a nosotros los términos; cada diputado tiene la posibilidad de tomar una decisión; entiendo que algunos de ellos hicieron una consulta, está dentro de sus posibilidades.

“Nosotros coordinamos, una cosa es coordinar y otra que todos tengan el mismo criterio sobre todos los diferentes asuntos que se tratan en la Asamblea Legislativa”, continuó Saborío.

Las declaraciones las ofreció al término de un foro académico con candidatos presidenciales organizado por Lead University, Academia de Centroamérica y California ‘49.