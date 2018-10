“Jamás me pasó por la mente. Todos llevamos sangre indígena, yo soy costarricense de cepa, tengo 68 años, soy pensionado, y no estuvo en mi intención ofender a los indígenas. Yo simplemente lo que hice fue usar un término que usaban mis abuelos hace años, más que todo el sentir mío era hacer ver el malestar con este asunto de los nombramientos, pero no enfocado jamás en los indígenas, ni menospreciarlos... Fue que usé mal un término que había usado desde chiquillo. Yo me disculpo totalmente, estoy bastante arrepentido, fue un error”, dijo Lara.