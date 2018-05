"Mi país y mi partido siempre contarán conmigo. Por ello, recibí con los brazos abiertos y espíritu constructivo al ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien me invitó a brindar cualquier consejo oportuno al gobierno de don Carlos Alvarado; por ello, he conversado y lo seguiré haciendo con varios de los diputados de la nueva Asamblea Legislativa que buscan orientación y, por ello, le he ofrecido mi apoyo a los jóvenes liberacionistas que están dispuestos a emprender la necesaria y noble tarea de retomar la revitalización de mi querido Partido Liberación Nacional".