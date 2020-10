"En este momento nos encontramos en una verdadera encrucijada, tenemos que tomar una decisión. No hay opción, no hay por dónde transitar que no sea el camino de esa decisión, de si vamos o no vamos a plantear una negociación ante el Fondo Monetario Internacional y en qué términos la vamos a plantear. Esa es una negociación que no podemos someter a ninguna otra instancia, como por ejemplo a un referendo, porque contempla materia impositiva. Pero, además, no hay tiempo.