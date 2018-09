Dirigiéndose a Nazareth, que lo observaba a pocos metros, dijo: “Somos un país democrático, yo soy presidente por la democracia, porque así fui electo, y entiendo que mi mandato es sacar eso adelante. ¿Para qué? Para que este equipo, para que la Alcaldía, para que las fuerzas vivas, podamos pensar en el 2050, para que lo podamos construir, para que no te fallemos. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Por eso, cuando veo con dolor los problemas en servicios públicos, o bloqueos, o diferentes manifestaciones complicadas, es cuando me replanteo por qué estamos en este punto... ahí tenemos un punto de encuentro, y es que ambos estamos viendo el 2050, ambos estamos viendo el 2050, pero necesitamos pasar esto (reforma) porque si no, no va a ser posible. Ese es el esfuerzo que yo hago para no fallarte".