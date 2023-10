Junta Directiva de CCSS relega discusión de finanzas de IVM

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) relega la discusión de los estados financieros del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La cúpula acumula, sin analizar, los informes correspondientes al último trimestre del 2022 y a los dos primeros trimestres del 2023.

El gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes Espinoza, confirmó a La Nación que los documentos se han enviado y están en poder de los nueve directores; sin embargo, la discusión en el seno del órgano decisorio se ha visto relegada, ya que se ha priorizado el análisis del seguro de salud.

“Los de pensiones han estado ahí presentados, digamos presentados en la corriente de agenda, pero no se han presentado en el seno de la sesión”, indicó el funcionario sobre el retraso.

Los estados son generados por la Gerencia Financiera, que la envía a la Gerencia de Pensiones, para que esta última se encargue de presentarlos a los directivos de manera trimestral.

Integrantes del Comité de Vigilancia del IVM expresaron preocupación de que la Junta Directiva no dé la atención necesaria al régimen, tras conocer que la CCSS carece de suficientes ingresos para pagar las pensiones del régimen durante el 2023.

Esto significa que la entidad tendrá que tomar ¢51.380 millones de la reserva del sistema para completar los pagos, lo cual adelanta el ingreso a un escenario crítico que se había previsto para el año 2030, principalmente porque el Gobierno ha incumplido con el pago completo de las cuotas estatales al IVM. Así consta en la minuta de la sesión del 25 de agosto de 2023.

El Comité de Vigilancia del IVM, creado por el artículo 39 de la Ley Constitutiva de la CCSS, debe “emitir recomendaciones a la Junta Directiva”. Lo integran seis personas, tres nombradas por la Unión de Cámaras y otros tres por los sectores solidarista, sindical y cooperativo.

Última discusión fue en abril

Tras una revisión de las actas de la Junta Directiva, disponibles en la página web de la institución, La Nación pudo corroborar que la última discusión que tuvo el órgano sobre los estados financieros del IVM se realizó en la sesión del 27 de abril del 2023, cuando el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, expuso los datos del régimen hasta setiembre 2022.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, finalizó la sesión sin que se terminara de analizar el tema o se tomara alguna decisión. Prometió a los directivos que continuarían en la próxima sesión “y revisamos lo que corresponda, es que ya, por la hora, se hace sumamente cansado para ver estos números. Muchas gracias”.

Sin embargo, esto no ocurrió, como se puede constatar en la actas de las sesiones posteriores y así lo confirmó la CCSS ante consulta de este medio.

Igualmente, está pendiente que la Junta Directiva conozca los estados financieros del IVM a diciembre del 2022, tema que ingresó el 13 de julio del 2023 al orden del día del órgano decisorio de la CCSS.

“Lo que se pospone es la discusión, porque los documentos como tal sí se envían y sí los reciben los directores. Nosotros continuamos con el flujo normal, de envío a la Junta, pero cuando se agenda es discreción de cómo se maneja”, explicó Barrantes.

Además de la priorización de los asuntos relacionados con el seguro de salud, el funcionario justificó el retraso en los cambios que se han producido en la conformación de la Junta y la imposibilidad que ha tenido para sesionar, en algunos momentos del año, por estos movimientos que le han impedido contar con la integración requerida para reunirse y tomar decisiones.

Hasta setiembre pasado, la Junta Directiva sumaba un total de 23 directivos que en un lapso de 16 meses, habían ocupado uno de los nueve cargos que constituyen a ese órgano.

Si bien Barrantes asegura que los directivos cuentan con otra información relevante sobre las pensiones, como lo referente a la liquidación presupuestaria, espera que antes de que finalice el año, la Junta Directiva pueda dedicar un espacio para conocer los estados financieros pendientes del 2022 y los correspondientes al primer semestre del 2023, para tener un escenario más completo.

“Yo esperaría eso, por lo menos el mes que sigue, se pueda agendar una sesión especial para ver los temas de pensiones, porque ya la Junta, incluso algunos señores directores han manifestado su deseo de profundizar en todos los temas financieros de pensiones.

“Esperaríamos concretar este ejercicio, de presentación de temas financieros, por lo menos que quede al día lo que es del 2022 y de lo que llevamos, por lo menos con corte a junio de este año”, explicó.

De acuerdo con su Ley Constitutiva, la CCSS cuenta con una Junta Directiva integrada por tres representantes del Gobierno, tres del sector patronal y tres del sector laboral.

Los integrantes actuales, por parte del Poder Ejecutivo son: la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, María Isabel Camareno Camareno y Carlos Salazar Vargas.

Del lado patronal se encuentran: Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana y Adrián Torrealba.

Los representantes de los trabajadores son Martha Rodríguez González, José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez Aguilar.

IVM relegado por priorización de salud

Tanto las actas de la Junta Directiva como las minutas del Comité de Vigilancia del IVM, analizadas por La Nación, dan cuenta de cómo el régimen de pensiones de la CCSS ha quedado relegado ante la priorización que se le ha dado a la atención del seguro de salud.

En esta línea se había manifestado el directivo Juan Ignacio Monge Vargas, en la sesión del 27 de abril, cuando aún integraba la Junta como representante del Estado.

“Es la primera vez que estamos empezando a armar el IVM. Estábamos muy enfocados hacia el lado de salud, que es lo que hemos visto con más detalle y esta consolidación de información está pendiente”, señaló.

Monge se desempeña actualmente como jefe de despacho de la Gerencia General de la CCSS.

Frank Cerdas Núñez, representante patronal en el Comité de Vigilancia, afirmó: “Tenemos que ver la forma de que efectivamente la Junta Directiva vea a este lado de pensiones, porque ahora está muy enfocado del otro lado de salud, pero me preocupó mucho eso que me dijeron: ‘tenemos muchas sesiones que no tocamos ni vemos nada del tema del IVM estamos enfocados en el tema de salud’.

“Entonces, no sé si hacer una solicitud a la presidencia de la CCSS para que incluya en la agenda de la Junta Directiva el tema del IVM y de esta preocupante situación del adelanto del segundo momento crítico, porque, como Comité de Vigilancia, debemos alertar pero no solo quedarnos ahí, sino tratar de que efectivamente se discuta el tema en las más altas instancias, que en este caso sería la Junta”.

Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la institución y quien se desempeña como secretario ejecutivo del Comité de Vigilancia, dijo entender “que la Junta Directiva institucional la absorbe el seguro de salud, pero, bueno, por eso hay ahora un brazo que se llama Comité de Vigilancia que está periódicamente viendo cómo está el IVM”.

El funcionario recomendó a los integrantes coordinar con sus contrapartes en la Junta Directiva, para que “motiven el acercamiento con el Comité de Vigilancia”.

El Comité tomó un acuerdo durante la sesión de julio, para enviar una nota a la Junta Directiva de la CCSS, expresando su preocupación por el incumplimiento del Estado en el pago de sus cuotas, “principalmente cuando se deben de utilizar los intereses que genera la reserva para financiar el pago de las pensiones, acelerando el cumplimiento de momentos críticos”.

Dicho órgano se compone de seis integrantes: tres representantes del sector patronal y la misma cantidad del sector laboral, cuya representación se divide entre los sindicatos, el solidarismo y el movimiento cooperativista.

Asimismo, cuenta con un secretario ejecutivo, nombrado por la CCSS, quien facilita el trabajo del grupo y es el contacto directo con la institución.