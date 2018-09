“En el presente caso no se cumplió con dicho requisito, puesto que no se agotó la conciliación. Y así lo reconoce el mismo sindicato accionado en el caso en estudio, ya que indican que el conflicto que nos ocupa no está expresamente regulado en el Código de Trabajo vigente y únicamente se regula la huelga, en caso de conflictos obrero patronales”, dice la sentencia.