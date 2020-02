"Entonces yo dije ‘yo pongo mi carro, yo no voy a cobrar, yo voy a dar mi gasolina las veces que yo tenga que llenar mi tanque, yo lo dono al PAC, yo no voy a cobrar ni un centavo’, ok. Después, el otro servicio yo no sé, que el único servicio que yo presté fue trabajar como fiscal, ahí en las mesas. Y antes de la campaña, pues andaba en la calle, ahí haciendo campaña, que por cierto tuve un accidente muy feo.