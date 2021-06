"No debí haberlo dicho. Realmente lo lamento y yo debo decirle tanto a Rodolfo hijo (Piza Rocafort, candidato del PUSC), como a sus nietos, que no debí decirlo, que ellos también sufrieron algunas cosas antes y después como todos los seres humanos, yo reconozco que al calor de una conversación o de recuerdos. Qué pena, no debí decirlo, se me fue”, respondió Castro.