Juan Carlos Bolaños está esposado a su cama y permanecerá internado al menos tres días en clínica

El importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, permanecerá internado al menos tres días en la Clínica Unibe, en Tibás, luego de someterse a una operación en la rodilla este domingo.

Allí, él se encuentra en una habitación aislada, en un tercer piso, custodiado por policías penitenciarios y esposado a su cama las 24 horas del día.

Tampoco puede hablar por teléfono ni estar acompañado de familiares y amigos, el régimen de visitas de la cárcel de San Sebastián, también se mantiene vigente durante su estadía en esa clínica.

Así relató el abogado Fernando Vargas que trascurren las horas de Bolaños en ese centro médico al norte de la capital, luego de la intervención quirúrgica en los ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

Agregó que la operación fue exitosa, pero que su cliente presenta mucho dolor, por eso considera que importador de cemento chino posiblemente tenga que estar internado ahí más de tres días.

Por recomendación médica, en horas de la mañana el Ministerio de Justicia informó que el polémico empresario deberá quedarse en el centro médico para su recuperación y porque debe estar inmovilizado, tres días más, según informó la oficina de prensa de esa dependencia.

Ahora, el defensor Fernando Vargas, considera que ese periodo podría ser mayor, pero que todo dependerá de cómo evolucione la sanación de la herida.

"Todo ha salido conforme a lo previsto y él tiene buen animo, pero el dolor es muy fuerte, se nota que él pasa con un dolor intenso todo el día. Lo que más importa ahora es la rehabilitación. Los médicos van a analizar cuánto tiempo más necesita estar inmovilizado, es posible que necesite algunos días más y luego, durante varias semanas no puede apoyar el pie".

"El tema de cuantos días permanezca internado es un tema que no compete ni abogados, ni a jueces, sino que aquí es el médico quien determina la necesidad del paciente", insistió Vargas.

[ Juan Carlos Bolaños sale de la cárcel para operarse la rodilla en clínica privada ]

También dijo que "muy probablemente" a Juan Carlos Bolaños se le conceda el beneficio de arresto domiciliario para su recuperación porque la centro penal de San Sebastián no reúne las condiciones de salubridad ni de ley 7600, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

"Hay unas condiciones que el centro penal no cumple, no cumple la ley para la personas con discapacidad, no es un lugar aséptico donde no haya hacinamiento de otras personas. El centro médico eso no lo puede proveer, ni puede proveer una asistencia técnica, que lo asista todo el día, nos ofrecieron un reo que lo esté ayudando, pero desde el punto de vista médico no es aceptable", manifestó el defensor Vargas.

Y añadió: "No estamos de acuerdo con que lo tengan esposado a la cama, eso va en contra de los derechos humanos, es un sitio cerrado, con una sola entrada y con custodios que no se mueven del lugar".

Juan Carlos Bolaños abandonó la cárcel el mismo domingo, horas antes de la intervención quirúrgica. Allí descuenta tres meses de prisión preventiva por el caso del cemento chino.

Juan Carlos Bolaños El empresario Juan Carlos Bolaños, cuando fue a comparecer al Congreso. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Luis Mariano Barrantes, director de Adaptación Social, dijo el domingo a La Nación, que están analizando si la cárcel de San Sebastián cuenta con las condiciones idóneas para su recuperación, o bien, si requiere ser trasladado a otro lugar.

Juan Carlos Bolaños descuenta prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público lo imputó por cuatro presuntos delitos: peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.

[ Fiscalía sospecha que Juan Carlos Bolaños cometió peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito ]

La Fiscalía General investiga una posible sustracción de fondos públicos en el Banco de Costa Rica (BCR) con el otorgamiento de dos líneas de crédito con tope de $30 millones a la firma Sicomen Costa Rica, de Bolaños para importar cemento chino.

Junto al empresario figuran otros seis imputados, se trata de miembros de la alta gerencia del BCR.

Nota actualizada a las 6:30 p. m. con declaraciones del abogado de Bolaños.