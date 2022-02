Joven va a su primera elección con bebé de 17 días de nacido

Melanie Paola Delgado Quintana, de 19 años, acudió a su primera elección en el Liceo de Pavas, San José, con su bebé de 17 días de nacido. La joven hasta ahora volvió a caminar luego del parto y lo hizo para emitir el voto. En entrevista con La Nación dijo que decidió ir a las urnas para ejercer su derecho gracias a la ayuda que le dio su tía para cargar al pequeño Saúl, ya que aún no puede alzarlo.

“Mi tía me dijo que viniéramos a votar y que ella me ayudaba con el bebé. Aunque no sabía por quién votar, todos tenemos el derecho y realmente he visto que está muy movido”, contó esta joven vecina de Pavas, quien añadió que su recuperación ha sido difícil, pero pese a eso quiso ejercer su derecho.

En ese mismo centro educativo, decenas de adultos mayores y personas con discapacidad llegaron a ejercer el sufragio, todos acompañados de familiares y auxiliados por oficiales de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito cuando fue necesario.

También, en la junta 214 una adulta mayor tuvo que aguardar por al menos 15 minutos mientras que la candidata a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío Chaverri, votaba. Ella se encontraba en el aula cuando la socialcristiana llegó al Liceo y no pudo abandonar el recinto antes de que un tumulto de camarógrafos se apelotara en la puerta del aula. Por ello, le limpiaron un pupitre y se quedó, junto con otro elector en el recinto hasta que la prensa se trasladó a otro punto.

