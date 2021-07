Jerarcas de nueve partidos discutirán una agenda común para gobierno 2018-2022

La sesión se suspendió, como se preveía, a las 9:05 a. m. (Rafael Pacheco)

Los dirigentes de las nueve agrupaciones políticas representadas en el Congreso se verán las caras este martes, en el salón de Expresidentes de la República, para iniciar un diálogo en busca de acordar una agenda común para el 2018-2022.

El acercamiento pretende generar un acuerdo de gobernabilidad para que la próxima administración cuente con una agenda de proyectos con viabilidad en el Congreso.

De prosperar el plan, el próximo gobernante contaría con un lista de reformas en materia económica, social y de infraestructura, que tendría pase libre con la oposición.

Dicha agenda sería establecida a través de una mesa de trabajo, coordinada por un equipo con representación de las bancadas.

Los jerarcas de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario (ML), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Restauración Nacional, Renovación Costarricense y Alianza Demócrata Cristiana (ADC) ya dieron el visto bueno para acudir a la cita, programada para las 3 p. m. en el salón de Expresidentes de la República, en el Congreso.

La iniciativa, surgida del despacho del diputado del PAC, Ottón Solís, empezó a promoverse en marzo de este año, cuando el legislador inició los procesos de negociación con los jerarcas de las nueve agrupaciones.

Solís afirmó que su intención es facilitar la apertura del proceso, pero indicó que, una vez que se presente, él se hará a un lado para que sean los jerarcas y la mesa de trabajo, definida por ellos, los que desarrollen el plan.

El plan del rojiamarillo implicó, en un principio, que el partido ganador de la Presidencia repartiera puestos en el gabinete del próximo presidente de la República, de acuerdo con el número de votos obtenido por cada partido en los comicios de febrero del 2018.

Sin embargo, esta tesis recibió críticas, especialmente del PUSC, cuyo presidente, Pedro Muñoz, recalcó que la elección de puestos está a cargo del electorado.

Agenda más allá de un gobierno de unidad.

Lo que en un principio se planteó como un gobierno de unidad nacional de parte de Solís, con cuotas de poder de cada partido en la futura administración, ha quedado más en una agenda común por sacar adelante en el periodo 2018-2022.

"Después de varios meses, los nueve partidos me han contestado que sí. Solo dos partidos cristianos no me lo han puesto por escrito, pero verbalmente sí. Este martes se iniciaría la etapa de negociaciones y se instala una mesa facilitadora", dijo Solís.

Este punto implica que la mesa facilitadora o de trabajo, negociaría extremos de propuestas de ley que tuviesen apoyo en el Congreso.

Solís insistió en la necesidad de que, antes del inicio de la campaña, preferiblemente antes de marzo próximo, todos los partidos firmen un documento en el cual se comprometan a respetar una agenda programática.

El legislador agregó que la agenda debe ser específica, de manera que el acuerdo de gobernabilidad sea sobre proyectos de ley específicos y no sobre temas en general.

"La idea es quitarle excusas a un acuerdo nacional, es llevar soluciones al poder, más que personas y banderas", agregó.

Por su parte, el secretario general del PLN, Fernando Zamora, confirmó su presencia en la actividad, junto con el presidente en funciones, Jorge Pattoni y la jefa de fracción, Maureen Clarke.

"Hemos tomado la determinación (de participar) en virtud de que el Gobierno declinó asumir el liderazgo de una eventual agenda nacional. De manera que vamos a intentar, con los demás partidos, una agenda con acuerdos fundamentales", dijo Zamora.

El secretario verdiblanco indicó que les interesa sobre todo llegar a acuerdos sobre "contención del gasto y medidas de reactivación económica", dijo.

Además, Zamora reseñó que les interesa abordar el tema de energías limpias como un mecanismo de discusión.

En tanto, el presidente del PUSC, Pedro Muñoz, dijo que quieren enriquecer la propuesta de Solís, siempre y cuando el proyecto sea de agenda, más que de puestos.

"Asumimos esto con entusiasmo y optimismo la propuesta, porque sin eso, no se puede emprender nada; en segundo lugar, lo asumimos con una actitud propositiva, no solamente tomamos la propuesta de Ottón sino sumamos temas fundamentales, educación, infraestructura y su financiamiento, además del tema de la salud pública.

El rojiazul enfatizó en la urgencia de que el próximo gobierno cuente con un ambiente de gobernabilidad que no ha sido de acceso para las últimas administraciones.

En tanto, el libertario Otto Guevara reseñó que, en principio, está de acuerdo en facilitar la gobernabilidad y toma de decisiones para el país; sin embargo, enfatizó en que los detalles de las propuestas serán el punto de inflexión en una eventual discusión.

"El tema es más profundo de lo que se plantea a nivel de discurso, el punto está en el momento en que se entra en los detalles, ahí es donde el chancho tuerce el rabo", dijo Guevara.