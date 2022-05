Jefes de fracción urgen medidas para cerrar brechas y reducir costo de vida

En sus discursos de arranque de funciones, este 1.° de mayo, los jefes de las fracciones legislativas entrantes apuntaron a construir acuerdos políticos que permitan impulsar una agenda de proyectos para cerrar las brechas socioeconómicas y reducir el costo de la vida en Costa Rica.

Durante su intervención en el plenario legislativo, la diputada Kattia Rivera, jefa de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), reiteró algunas de las propuestas impulsadas en campaña electoral por el excandidato verdiblanco, José María Figueres. La bancada liberacionista es la más numerosa del Congreso, con 19 congresistas.

Entre las propuestas mencionadas, citó bajar el impuesto único a los combustibles y devolver el 30% del ahorro que tienen los trabajadores en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), con el propósito de que paguen deudas. Incluso, el diputado puntarenense, Francisco Nicolás, presentó, este mismo domingo, el proyecto de ley sobre el ROP.

“No podemos permitir que se amplíen las ya escandalosas brechas de desigualdad; seremos vigilantes de las obligaciones del Estado para quienes necesitan apoyos y aspiran a subir las escaleras de la movilidad social. Nuestro compromiso es con las zonas rurales y costeras de este país, llevadas a la más grande desesperanza por causa de la creciente desigualdad y pobreza”, afirmó Rivera.

Pilar Cisneros, jefa de la fracción del oficialista, Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró que trabajarán desde el Congreso para hacer realidad las promesas de Rodrigo Chaves durante la campaña electoral.

“Si los 57 legisladores que hoy asumimos funciones no logramos hacer y promover, desde este parlamento, el más profundo cambio que los costarricenses esperan y exigen de nosotros, esta nueva Asamblea Legislativa será otra decepción más para la ciudadanía.

“Otro duro golpe para ese 43% de los costarricenses que no quisieron participar en las últimas elecciones, hartos de engaños, decepcionados de los gobiernos de turno y cansados de esperar oportunidades que merecen, pero no llegan. Y eso no lo podemos permitir más”, aseguró Cisneros.

En su discurso, sin embargo, la diputada oficialista no mencionó los proyectos de ley prioritarios para su partido.

La congresista Daniela Rojas afirmó que la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) realizará un riguroso control político para evitar incrementos en el gasto público. Asimismo, mencionó una agenda de temas a los que darán prioridad.

“Vamos a trabajar para propiciar una baja en los costos de la energía, de los combustibles y los medicamentos. Buscaremos discutir iniciativas que permitan reducir, en general, los altos costos de producción que tiene el país y que tiene atados a los sectores productos, además, un apoyo y respaldo decidido al turismo, como nuestra principal fuente de ingreso y motor para el desarrollo”, afirmó la jefa de fracción socialcristiana.

El excandidato presidencial Fabricio Alvarado, ahora jefe de la bancada de Nueva República (PNR), también insistió en la ejecución del plan de gobierno de su proyecto político, para acabar con las brechas socioeconómicas en territorios rurales.

“Hoy le digo al señor presidente electo: pongamos a caminar el canal verde interoceánico, la gran obra de infraestructura que el país necesita para generar riqueza y desarrollo a todo el país y, principalmente, a nueve cantones con bajos índices de desarrollo humano de toda nuestra nación”, afirmó.

En su discurso del 1.° de mayo, Fabricio Alvarado también revalidó los valores cristianos evangélicos de su partido y aseguró que “creemos que los ataques a la libertad religiosa y de conciencia han ido escalando consistentemente en los últimos años y han vivido su periodo más grosero en los últimos ocho años, de la mano de grupos políticos promotores de la intolerancia religiosa”.

Por su parte, Jonathan Acuña, jefe de la fracción parlamentaria del Frente Amplio (FA), afirmó en su discurso que Costa Rica es hoy “un país fracturado”.

“Los niveles de pobreza, de desempleo y de empleo precario, las desigualdades que afectan a las mujeres y a las personas jóvenes, especialmente, y las que existen entre los centros y las periferias, tienen causas coyunturales como la pandemia, pero, en lo fundamental, tienen causas estructurales. Es el modelo económico neoliberal de los últimos 40 años, modelo concentrador y excluyente”, manifestó.

Acuña tendió la mano frenteamplista al presidente electo, Rodrigo Chaves, para impulsar iniciativas que ataquen la evasión fiscal. Al mismo tiempo, pidió apoyo del nuevo gobernante para aprobar el plan de su partido, que busca sancionar a las diputaciones que falten al deber de probidad. “Es simplemente una vergüenza que los diputados y diputadas sigamos gozando de esa inaceptable impunidad”, manifestó.

Entretanto, el también excandidato presidencial Eli Feinzaig, jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), abogó por mayores libertades para vivir y emprender en nuestro país.

“Hay comunidades enteras que no tienen la libertad para desarrollarse porque se les han negado la infraestructura y la conectividad que necesitan para prosperar en pleno siglo XXI. Todas las personas debemos gozar de los mismos derechos y oportunidades”, aseguró Feinzaig.

Asimismo, el congresista liberal manifestó que su bancada impulsará la reducción y la simplificación tributaria, así como proyectos para evitar la tramitomanía.

“Estamos convencidos de que se puede dar una relación ganar-ganar-ganar, donde las empresas privadas pueden crecer, prosperar, generar oportunidades de empleo, y que esto se traduzca en mayores ingresos y calidad de vida para los ciudadanos, a la vez que se genera mayor recaudación para obra social e infraestructura, sin necesidad de subir impuestos”, apuntó Feinzaig.