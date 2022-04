Jefe del Frente Amplio relata su primer diálogo con Rodrigo Chaves

Jonathan Acuña es el jefe del Frente Amplio para el primer año legislativo 2022-2023. (Asamblea Legislativa)

El próximo jefe de fracción del Partido Frente Amplio, Jonathan Acuña, relató los temas conversados en el primer encuentro que sostuvo con el presidente electo, Rodrigo Chaves.

Asimismo, señaló que su partido no tiene interés en ocupar una silla en el Directorio legislativo en la elección del próximo domingo 1.° de mayo y que están abiertos tanto a una cúpula de oposición como a una compartida, siempre que se plantee una agenda transparente.

–¿Cuáles temas plantearon a don Rodrigo Chaves?

–Fue una reunión muy exploratoria, de conocernos, de presentarnos. Nosotros planteamos varias temáticas del sector educativo, de la crisis, de las situaciones que se van a presentar este año, dado el recorte presupuestario al Ministerio de Educación Pública (MEP). También hablamos sobre precios de las universidades privadas, de los medicamentos.

“Don Rodrigo nos planteó la apertura de tener un diálogo sensato que compartimos con él; no nos hizo solicitudes específicas. A nosotros no nos planteó un voto para un puesto en el Directorio legislativo; nosotros le planteamos la posibilidad de dialogar con su fuerza política y con cualquier otra siempre y cuando se realizara un acuerdo transparente y no para ocupación de puestos.

“Otro de los elementos es que le solicitamos que haga transparente la agenda inicial que va a convocar en sesiones extraordinarias; es necesario para tener un diálogo constructivo conocer con algo de anticipación esa agenda”.

–¿Encontraron coincidencias?

–Justamente en temas de combate a la corrupción y la evasión. Destacamos proyectos del Frente Amplio, como el de declaraciones públicas de intereses patrimoniales y empresariales; también, la deuda vergonzosa de sancionar a diputados. Hubo una recepción positiva.

–¿Hubo coincidencias en el plano económico?

–Coincidimos en la lectura de que hay una situación compleja de desempleo demasiado alto y coincidimos en encontrar vías para empleos decentes. Dejamos apertura a construir una agenda en común.

–¿Cuál será la posición del Frente Amplio frente a las negociaciones del 1.° de mayo?

–Como hemos señalado, consideramos que el oficialismo podría solicitar esa cortesía de presidir, pero parece que no hay viabilidad en este momento. No cerramos las puertas para hacer un Directorio de oposición o compartido, no tenemos interés en ocupar ninguna de las sillas; no es ese el centro de la negociación, sí que lleguemos a un acuerdo programático, con proyectos de ley, con líneas que no se van a cruzar.

–¿Cómo valora a Rodrigo Arias del Partido Liberación Nacional para ocupar la presidencia legislativa?

–Tenemos diferencias ideológicas muy grandes con don Rodrigo, debe haber una disposición a dialogar con todas las fracciones, no hay fracciones pequeñas. Nosotros tenemos apertura a dialogar sobre todos los temas, sabiendo que nuestras posturas son muy contundentes y muy claras, y jugamos con las cartas hacia arriba.