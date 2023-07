Jefe de fracción del PLN: ‘Señalamientos internacionales contra Rodrigo Chaves son un desprestigio para Costa Rica’

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, dijo que es un “desprestigio” para Costa Rica que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, sea cuestionado por un grupo de 26 exmandatarios iberoamericanos, quienes lo acusan de cometer un “agravio sistemático a medios de comunicación y a periodistas”, principalmente, en contra del diario La Nación y CRHoy.

“Realmente muy preocupante, Costa Rica jamás en la historia reciente de su democracia ha tenido un cuestionamiento a nivel internacional en esta materia. Nos hemos visto siempre como respetuosos absolutos de la libertad de prensa, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Este gobierno está desacreditando a Costa Rica ante el mundo”, expresó el líder verdiblanco.

Este lunes, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), conformada por exmandatarios iberoamericanos, emitió un pronunciamiento en el que acusa al mandatario costarricense de llamar a la prensa “canallas”, “manipular” el gasto publicitario, “cerrar la fuente de ingresos al Grupo Nación” y usar “el poder tributario para atacar al dueño del medio digital CRHoy”.

Preocupación en el PUSC y Nueva República

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco Castro, aseguró que “debemos estar alertas” sobre lo que sucede en el país, pues la libertad de expresión siempre debe ser respetada en cualquier democracia y bajo ningún motivo puede censurarse, amedrentarse o limitarse.

“Preocupa que cualquier gobierno intente debilitar algún poder de la República o un medio de comunicación que se le oponga”, dijo el socialcristiano.

El líder de la bancada de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, expresó que los agravios a la prensa dañan la democracia: “La prensa es un baluarte, hay que respetarla y, por supuesto, esa es una imagen que no nos conviene tener a nivel internacional”.

No obstante, dijo que los suyos han recibido ataques de algunos medios, por pensar diferente que sus periodistas o directores.

“Debemos buscar un punto en el que los políticos respetemos a la prensa, en el que los mandatarios y los diputados entendamos el valor tan importante que tiene la prensa para la democracia, pero que por otro lado también la prensa haga un trabajo serio, imparcial y no ideológico, como siempre digo, que los periodistas sean periodistas y no activistas”, manifestó Alvarado.

Se trató de obtener una reacción de las jefaturas de fracción del Frente Amplio (FA) y del Liberal Progresista (PLP), pero no fue posible al cierre de esta publicación, pese a las llamadas y los mensajes enviados a sus celulares. Tampoco dieron resultado las gestiones hechas con sus encargados de prensa.

Posición del Gobierno

En relación con los cuestionamientos que hicieron los exmandatarios, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, aseguró que para el Gobierno “el tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión es fundamental”.

“Lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo a capa y espada”, dijo el jerarca, al tiempo que lanzó una crítica a los líderes que suscribieron el documento.

“Curiosamente, nosotros estamos tratando de democratizar la pauta, justamente para que no se vea como un premio a medios que están afines o en contra del Gobierno, que es una política que ha demostrado la Universidad de Costa Rica en diversos estudios recientes y en los que me he referido reiteradamente en debates que he sostenido, que son herramientas que han usado algunos de los firmantes de ese comunicado de IDEA, como herramienta comercial”, sostuvo Rodríguez.

Y añadió que ven con interés las declaraciones que dan los expresidentes, en las que indican que se trata de un fenómeno regional, “donde se ve que hay interpretaciones diferentes, en distintos países, y nosotros somos un país que está inmerso en el mundo”.

“Nuestro compromiso como gobierno, es seguir implementando estrategias para que la información que le llegue a la ciudadanía, sea forma directa, clara y ajustada a los principios del buen periodismo, y ese es nuestro compromiso de cara a la ciudadanía y con temas tan importantes como la libertad de prensa y la libertad de expresión”, concluyó.