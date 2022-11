Instituciones públicas deben justificar cuando niegan información que consideran confidencial

No cualquier información institucional es sensible o confidencial y, por lo tanto, si una entidad pública niega información a terceros bajo el amparo de este argumento, deberá sustentar y justificar esa decisión.

Así lo determinó la Sala Constitucional al declarar con lugar un recurso de amparo presentado por el Sindicato de Funcionarios de la Defensoría de los Habitantes contra la jerarca de la entidad, Catalina Crespo.

Dicha organización recurrió a Crespo por responderle con una “negativa no fundamentada” a una solicitud para tener acceso a una carta que ella mencionó durante la presentación, en junio pasado, del Informe Anual de la Defensoría ante los diputados.

En su resolución, los magistrados instruyeron a la Defensoría para que “brinde una respuesta debidamente fundamentada” en la que justifique y determine el contenido al que no pueden tener acceso los recurrentes.

Los sindicalistas señalaron que la defensora les negó el acceso a la documentación alegando, sin sustento jurídico, que las misivas “no eran de acceso público”, aunque tratan sobre asuntos del clima organizacional de la institución.

Según el fallo del 11 de noviembre, el Sindicato pidió a la defensora una “carta certificada” de la nota del funcionario Hugo Cascante, de cuya existencia se enteraron cuando Crespo la mencionó en el plenario de la Asamblea Legislativa.

La defensora respondió que lo que ella señaló en el plenario es lo único que se puede informar, “por cuanto lo demás no es de acceso público, y que en todo caso, ese documento estaba en custodia del departamento de Recursos Humanos.

Al respecto, los magistrados de la Sala IV consideraron que la jerarca debe justificar, con base en la normativa ordinaria relativa a la protección de datos personales e información sensible, “cuál contenido de la carta de marras es de acceso público y cuál no, y, a la vez, le suministre la información que no sea confidencial”.