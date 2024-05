INS también intervino computadoras de funcionarios por filtración de acta a la prensa

El 17 de enero del 2023, La Nación reveló que el Instituto Nacional de Seguros (INS) ordenó a expertos en Informática revisar las computadoras de los integrantes de la Junta Directiva para determinar si alguno de ellos filtró un acta de la sesión en que se discutió y aprobó el aumento salarial retroactivo a más de 2.000 trabajadores.

No obstante, la expresidenta ejecutiva de la entidad, Mónica Araya, reconoció que también revisaron los dispositivos de funcionarios.

En entrevista con La Nación, la exjerarca afirmó que la intervención ordenada en setiembre del 2022 no fue una acción desmedida ni autoritaria, porque los directores accedieron a entregar sus dispositivos para que fueran analizados, mediante una moción que se aprobó de forma unánime.

Además, insistió en que no fue ella la que presentó esa moción, sino el directivo Juan Ignacio Mata.

Cuando se le consultó por qué su computadora no fue parte de la revisión, Araya justificó que esta no tuvo acceso a la sesión.

“Mi computadora nunca tuvo acceso a la sesión, eso lo hacía mi asesor de despacho y la del asesor fue revisada. Revisan todas, no solo las de los directores sino también las de los funcionarios que tuvieron acceso”, aseveró la exjerarca.

Mónica Araya fue destituida de su puesto como presidenta ejecutiva del INS el pasado 8 de mayo. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Araya argumentó que “cada uno de los directores firmó un acto donde ellos mismos voluntariamente entregaban la computadora, en ningún momento se obligó a nadie”.

Sin embargo, los funcionarios no tienen voz ni voto en el seno de la Junta Directiva, por lo que no pudieron haberse opuesto a la moción.

Este medio le consultó a la expresidenta ejecutiva del INS si los directivos votaron con verdadera libertad o en un ambiente coercitivo, ya que podía ser mal vista la persona que se opusiera.

Araya descartó esa posibilidad, y sostuvo que los miembros de la junta ya se habían opuesto a otros temas en el pasado.

Sin embargo, la exjerarca afirmó: “Yo creo que hubiera sido muy feo de mi parte haber votado en contra de una moción de la revisión de las computadoras, ahí hubiera quedado en duda, si fui yo a la que filtró la información o no”.

Cuando se le señaló que otros directivos pudieron pensar igual que ella, y votar a favor para no ser señalados, Araya se retractó.

-¿El que votara en contra podía ser señalado como quien filtró la información?

-No creo que haya sido así, la moción no fue mía, yo no obligué a nadie, todo fue voluntario. Eso está demostrado. Es un tema de transparencia, es lo correcto.

-¿Pero reconoce que el ambiente fue coercitivo?

-No, no, está poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. En ningún momento, al contrario, no fue coercitivo. No fue una moción mía y todos los directores tienen su voluntad y pudieron haberse negado a entregarla.

-Pero usted dice que, si votaba en contra, iba a ser mal vista

-Sí, pero esa es mi propia decisión, tengo mi propio criterio, me pareció correcta la moción y la voté a favor, ¿cuál es el problema?

-Entonces en su caso sí había una presión de que si votaba en contra la podían ver mal?

-No, no. No lo veo así.

-Es lo que mencionó hace un minuto.

“No, al contrario. En ningún momento fui coercitiva, en ningún momento me sentí presionada, podrías preguntárselo al resto de los directores. Es más que claro que no hubo presión de ninguna forma, inclusive, si alguno de los directores hubiera querido no lo hubiera presentado y no habría problema”, sostuvo Araya.

La exjerarca dijo que, tras la revisión de las computadoras, encontraron que ningún directivo ni funcionario había filtrado el acta de la sesión. Afirmó que fue una contraparte cliente del INS la que dio a conocer los hechos.

