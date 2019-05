“Creo que uno de los ejemplos más grandes del diálogo proviene del Nuevo Testamento, a mi nunca me ha dejado de llamar la atención como en una mesa de diálogo de Jerusalén, vino Pablo para discutir si los no judíos podían ser seguidores de Jesús. Eso fue una mesa de diálogo y fue la persuasión de Pablo lo que logró que así fuera. Si aquella reunión no hubiera logrado lo que logró el Cristianismo hoy no sería hoy lo que es”, manifestó el presidente en atención al llamado de las autoridades eclesiásticas.