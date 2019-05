“La Iglesia custodia el gran tesoro del sacramento de la penitencia como medio de salvación, para lo cual el penitente dice sus pecados, pero el sacerdote no debe pedir nombres ni detalles, ni circunstancias al penitente. Y como se ha expuesto en condiciones ordinarias, el sacerdote debe escuchar confesiones en el confesonario, muchas de las veces no sabe de la identidad del penitente, y no debe pedir detalles de los hechos que se le confiesan”, dijo el presbítero Granados.