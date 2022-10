Hoy hace 50 años: Otilio Ulate pidió a la prensa no mencionar su nombre

Texto original publicado por La Nación el 28 de octubre de 1972

Expresidente de Costa Rica Otilio Ulate

“Hoy rompo definitivamente con la prensa del país”, dice el expresidente Otilio Ulate en una carta con fecha de 27 de octubre de 1972, que dirigió a los directores de la Prensa Libre, Diario de Costa Rica, La Hora y La Nación. “Me permito rogarles que se sirvan prestarme un último servicio: el de no volver a consignar mi nombre en las páginas de sus periódicos, ni a la hora de mi muerte, dijo el expresidente.

Aseguró que, si volviera a verse mencionado en las columnas de esos diarios, “me sentiría deshonrado”. Además explicó: “A estas horas de mi vida, me quieren obligar a dar pruebas ante mis conciudadanos de que soy un hombre honrado, sabiendo ustedes que lo soy. Me resisto a someterme a esa prueba porque sería indigno de mí mismo que lo hiciera”.

Y es que el señor Ulate, acusó a los medios de comunicación de haber permitido “con despliegues de titulares y abundancia de fotografías, en primeras páginas” que muerdan su honra, “pero no admiten que yo me defienda; y cuando les mando algo, no lo publican del todo o lo cortan de tal modo que lo que escribí solo queda una caricatura grotesca, a otros no les cortan nada, sino también, los colman de honores su calumnia y su mentira”.

Deplora el expresidente Ulate que, conociendo los periódicos la opinión que él tiene del señor Inocente Alvarez, publiquen la noticia de que “yo le pedí un millón de colones varios años después después de que venía siendo objeto de mis ataques”.

“Están pregonando ustedes, con gran júbilo que el primero de diciembre correrán por las calles cincuenta millones de colones en pago de aguinaldos. Pero no dicen en dónde se va a tomar el dinero”. Además, señala que el mismo origen tienen los recursos con los cuales se va a pagar a los trabajadores de la Northern Railway CO., “que han sido entregados”, Asegura que tiene documentación “nutrida” sobre las “relaciones de los monopolios norteamericanos e Ingleses con el gobierno de aquí.

En otras noticias: Copiado!

Incendio consumió pulpería y cantina en Turrialba

Los dos comercios y tres casas fueron consumidos por incendio, los bomberos no pudieron hacer nada. (Jose Cordero)

Una pulpería en La Suiza de Turrialba, fue reducido a escombros en pocos minutos por un incendio, en la madrugada, según informes del corresponsal, Velásquez, añadió que se incendió la pulpería y cantina, propiedad de los hermanos Salas. Un vecino vio el incendio y dio la alarma pero no se pudo solicitar ayuda inmediata, porque el único teléfono de La Suiza en Turrialba estaba precisamente en el negocio que ya ardía.

Sin embargo, el oportuno aviso dado por el vecino, salvó la vida de dos personas que dormían en ese edificio, aunque estas personas no se habían dado cuenta del avance del fuego. Los bomberos de Turrialba se movilizaron rápidamente, la propiedad que era de los hermanos Méndez, ya había sido dañada por las inundaciones que azotaron a La Suiza hace dos años.

Tres casas fueron afectadas Copiado!

Por otra parte, tres casas habitadas por 19 personas, fueron arrastradas por un incendio ayer al mediodía. El suceso fue en Río Azul de Tres Ríos, al este de Desamparados, ardieron las casas propiedad del señor Durán. Los inquilinos eran las señoras Durán y Mora, que en conjunto tienen una familia integrada por 17 personas, en su mayoría niños.

La Central de bomberos fue alertada tardíamente por falta de comunicaciones, enviaron de inmediato varias máquinas y personal de salvamento, pero cuando llegaron las humildes casas no existían. El patrullero, teniente Logan, se presentó en el lugar para ayudar a las personas afectadas.

Aunque no hubo víctimas las personas perdieron todo lo que tenían y se les buscó alojamiento. La Policía dijo que en apariencia el incendio fue causado por una cocina de Canfin que se volcó y ardió. El dueño calculó las pérdidas en ¢16.000 pero el suceso afectó más a los inquilinos, señalaron las autoridades.

EE.UU aceleró envíos de armas a Vietnam del Sur Copiado!

Washington. Funcionarios del Departamento de Defensa informaron que Estados Unidos aceleró envíos de armas a Vietnam del Sur, antes de que se informen sobre cualquier acuerdo de cesación del fuego que prohíbe el suministro de pertrechos bélicos. Jerry W, vocero del Pentágono, informó a los periodistas que “la otra parte no ha puesto término a la infiltración y a los esfuerzos de reabastecimiento y nosotros tampoco”.

Al preguntarle si se había acelerado el programa de asistencia militar estadounidense Jerry W, se limitó a responder: “No fue desacelerado”. Otros funcionarios del Departamento de Defensa expresaron su preocupación en cuanto a la posibilidad de que no hubo suficiente tiempo, antes de un acuerdo de cesación del fuego, para entregar a los aviones de Vietnam del Sur que necesita ampliar su propia fuerza aérea.

El acuerdo en principio mencionado por Henry Kissinger, limitaría las armas enviadas a Vietnam del Sur, tanto Hanoi como por Estados Unidos, después de la cesación del fuego, a la base de “una por una”, sobre la base de unidades que resulten comparables.

Vietnam del Sur depende del mundo exterior para el abastecimiento de todas sus armas, fusiles y municiones y de acuerdo con los funcionarios, Estados Unidos intentó llevar la mayor cantidad de material útil a Vietnam del Sur antes de que se diera el acuerdo de cesación de fuego.