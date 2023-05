Hace 50 años: Figueres se refirió al caso de Vesco

“El caso de Robert Vesco es tomado como un asunto político y eso no me preocupa”, dijo José Figueres Ferrer en una conferencia de prensa internacional, donde abordó ampliamente de nuevo el caso Vesco.

Matt Kenny, de la United Press International, pidió a Figueres que hablara sobre lo que dijo el director de La Nación por televisión, que pide al país que le devuelva a R., Vesco los $8.000.000 que invirtió en bonos. “Ah sí, yo no sabía que no los iba a devolver el Gobierno”, dijo. “Todos los bonos del Gobierno no tienen un servicio de amortización constante y están todos al día. Se está devolviendo todos los meses ese dinero.

“Si mañana llegara una resolución judicial de los Estados Unidos que, a través de tratados y el sistema judicial local, estableciera que los bancos e instituciones emisoras de esos bonos deben pagar a otra persona, se pagará a quien corresponda.

“Por el momento, se está pagando normalmente a quien trajo el dinero y compró los bonos”, explicó Figueres.

En otras noticias

Desconocen paradero de Vesco

Redacción. El financiero Robert Vesco se encuentra oculto en algún lugar secreto, según se ha informado, mientras que un parlamentario de la oposición demanda al gobierno y critica sus inversiones multimillonarias en Costa Rica.

El legislador en cuestión es Rafael Ángel Valladares, quien se pronunció después de que el periodista Guido Fernández hiciera un llamado a través de la cadena nacional de televisión para cancelar el pasaporte tico de Vesco y el reembolso de $8.000.000.

Nuevo periódico provocó polémica

Redacción. Guido Fernández, director del diario La Nación, dijo en cadena nacional de televisión que el anuncio del presidente Figueres, sobre la futura edición de un nuevo periódico en San José con capitales costarricenses y mexicanos, “era una amenaza y un anuncio”.

El nuevo periódico competirá con otros tres diarios de la mañana, todos los cuales critican en mayor y menor grado al gobierno. Figueres, un crítico vehemente de La Nación, dijo que proyectaba un periódico junto a diario Excélsior.