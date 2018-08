“Por ejemplo, un juez debe revisar la resolución de incautación, no es en automático y se están definiendo medidas de protección para que la ley no pierda colmillo, no es que estamos obstaculizándola. En la aclaración de las fases del procedimiento, hay jueces que intervienen en el proceso y entonces la Fiscalía no actúa de manera arbitraria. En algunos casos está establecido, en algunos se esta estableciendo”, alegó Abarca.