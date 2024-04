Gobierno destituye a su representante en Fundación del Castella por venta de teatro

El Gobierno ordenó destituir a su representante en la Fundación del Conservatorio de Castella, Gabriela Henchoz Castro, por no informar sobre la decisión de esa organización de vender el Teatro Arnoldo Herrera, ubicado en Sabana norte, San José, por $3,5 millones.

La ministra de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller Castro, informó este lunes de la decisión a los diputados de la Comisión de Heredia de la Asamblea Legislativa. La jerarca fue convocada por los legisladores para que se refiriera a la polémica venta del inmueble.

“Se ha iniciado el procedimiento administrativo de destitución de la actual miembro representante del Poder Ejecutivo ante la Fundación. Tenía la obligación de avisar que se iba a dar la venta y que había un posible perjuicio para los estudiantes de ese centro educativo”, indicó la jerarca.

Müller aseguró a los legisladores que Henchoz debió notificar el proceso y apartarse del mismo.

LEA MÁS: Conservatorio de Castella: Venta del teatro fue posible porque las dos propiedades del centro están a nombre de Fundación

“Una persona que está en una junta directiva nombrada por el Estado, representa al Estado. No es funcionario, pero representa al Estado y se debe, como mínimo, la información”, agregó la ministra del MEP.

Henchoz forma parte de la Fundación del Conservatorio del Castella desde el 6 de diciembre del 2023.

Anteriormente, en marzo del 2023, Henchoz había integrado una terna presentada, ante el Concejo de la Municipalidad de Heredia, para completar la Junta Administrativa del Conservatorio del Castella, pero no logró acceder al cargo.

La Junta está enfrentada a la Fundación porque está en desacuerdo con la venta del teatro.

Sobre la pretensión anterior de Henchoz, el presidente de la Fundación, Gustavo Rojas Antillón, dijo que eso habla bien de ella, “porque está bastante interesada en el colegio”.

LEA MÁS: Escritura revela quién compró teatro del Castella

El Teatro Arnoldo Herrera fue vendido a la sociedad de responsabilidad limitada 3-102-897301, el pasado 28 de febrero.

De la venta se encargó Gustavo Rojas como presidente de la Fundación, lo que desató molestia entre los padres de familia del centro educativo y la Junta Administrativa.

Müller: ‘Estudiantes van a seguir usando el teatro’

La ministra del MEP garantizó a los diputados que los estudiantes van a poder seguir usando el teatro, ya que no han sido comunicados de lo contrario.

Sobre las posibles acciones jurídicas a tomar por parte del MEP, la jerarca de Educación Pública manifestó que se esforzaron por conseguir que la Fundación les pasara los terrenos en disputa, pero que ya tienen claridad de que esto no va a suceder.

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), le preguntó si la expropiación es una de las posibles vías. Müller confirmó que es uno de los escenarios que se han estudiado, pero destacó que no es un tema sencillo ni rápido.

“Eso requiere invertir en recursos, invertir en tiempo, ahora estamos buscando un plan B, para tener una mejor opción. Porque este es un tema que va a pasar años y no sabemos si vale la pena sacrificar a los estudiantes tanto tiempo. No sé cuánto tiempo puede durar una expropiación, pero no es algo que va a suceder en dos meses”, explicó Müller.

La ministra agregó que evalúan cuánto “estrés” y “preocupación” se le podría generar a la población estudiantil y docente por este conflicto.

LEA MÁS: Gustavo Rojas admite a diputados que Teatro del Castella se construyó con fondos públicos