Gobierno al final sí publicó decretos sobre mascarillas y vacunación covid-19

Horas después de haber anunciado que demoraría la publicación de los decretos que eliminan el uso obligatorio de la mascarilla y la vacunación obligatoria contra la covid-19 en funcionarios públicos, el Gobierno publicó, este miércoles, ambas decisiones ejecutivas.

Poco después de la medianoche, la Casa Presidencial informó de que, previo a publicar los decretos, solicitaría la base científica de esas decisiones a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), del MInisterio de Salud.

Sin embargo, sorpresivamente, amanecieron publicados en el diario oficial La Gaceta. Incluso, el decreto relacionado con la mascarilla tiene fecha del 7 de mayo, es decir, un día antes de que fuera firmado.

Otro hecho que genera duda sobre todo el proceso para la toma de estas decisiones es que, aunque Chaves anunció que eliminaría la obligatoriedad de la vacuna en funcionarios públicos, el decreto no lo establece así, sino que se insta a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado costarricense a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el esquema de vacunación covid-19, que actualmente es de tres dosis.

Adicionalmente, se solicita a la Comisión de Vacunación recomendar al Poder Ejecutivo la lista de funcionarios que pueden ser afectados con sanciones de despido ante este incumplimiento, así como realizar estudios técnicos que demuestren “el efecto de la obligatoriedad de la vacunación” sobre el porcentaje de la población efectivamente vacunada.

Expertos en Derecho Constitucional indican que una decisión como esta, de eliminar la vacunación obligatoria, debía pasar antes por la Comisión, y en vista de lo que indica el decreto publicado, eso no sucedió.

El abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, calificó de ilegal el decreto para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19. Según dijo, al carecer del criterio científico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, el mandatario se habría atribuido potestades que no tiene.

En cuanto al uso de la mascarilla, el decreto 43544-S sí es congruente con lo anunciado por el presidente de la República el 8 de mayo, pues elimina su uso obligatorio en espacios cerrados. Solo deben utilizarla el personal hospitalario y pacientes que requieren atención médica.

“Todas las personas que no sean personal de primera línea de atención o que no requieran acceder a los establecimientos de salud, están exentos de esta obligación. El Ministerio de Salud deberá establecer, bajo razones técnicas, objetivas y con enfoque de derechos humanos, los casos excepcionales en los cuales queda excluido el uso obligatorio de la mascarilla.”, señala el decreto.

Especialistas en Epidemiología, Virología, así como organizaciones de médicos han alzado la voz contra esa disposición ante la llegada de una nueva ola pandémica, como lo evidencia el crecimiento en el número de contagios en las últimas semanas.