“En esto quiero ser absolutamente enfático. Mi voto alternativo parte de la más clara convicción y claridad de que las universidades estatales estarían dentro del concepto de salario global. Cuando aprobamos esa moción, yo no estoy pensando que el salario global ya no va a cubrir ni se va a aplicar a las universidades públicas; esa es mi claridad; yo estoy haciendo una interpretación integral de la ley. Estoy en el mejor ánimo de que aclaremos y revisemos las cosas, porque yo no estoy en la inteligencia de que queden fuera del salario global, yo estoy en la inteligencia de que queden dentro de toda esta política; es mi interés claro en esa línea”.