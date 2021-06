“Después, viene el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que dijo que, para ocupar las direcciones, se necesitaba tener rango de embajador. Entonces, dejaron sus cargos y yo me he encargado de poner a todo director de la Cancillería con rango de embajador, pero esa señora no tiene responsabilidad alguna por haber sido nombrada por sus méritos en ese cargo y haberlo tenido que dejar”.