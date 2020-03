Uno lo hace, si quiero mandar a mis hijos a tal escuela, ya no voy a poder hacer la fiesta de todos los fines de semana. Esas son las decisiones que uno espera de quien esté a cargo del Poder Ejecutivo y de cada una de las instituciones, que tengan la libertad de hacerlas. Que los jerarcas puedan decir: ‘Aquí yo puedo recortar tantas personas, y con esta plata que me estoy ahorrando puedo hacer A, B, C y D’".